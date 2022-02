Formación dual, la clave para el empleo juvenil

Los cambios procedentes de la pandemia del coronavirus solo han servido para confirmar el proceso de constante actualización al que se ven sometidos tanto el sector laboral como el formativo. Durante el día de ayer tuvo lugar la Jornada Universidad y Empleo: competencias, ocupaciones y formación dual, para acometer tanto las causas como las consecuencias derivadas de la necesidad de adoptar una formación que implique una mayor relación entre las diversas universidades y estudios con la red empresarial en un acto organizado por Grupo Joly junto a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). De hecho, la jornada se celebró en la propia sede rectoral de la institución, con la presencia de José Ignacio García, rector de la UNIA; Felipe Granados, director general del Grupo Joly; Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimientos y Universidades; Miguel Ángel García, viceconsejero de Empleo, Formación y TrabajoAutónomo; Lucía Gorjó, investigadora de ISEAK; Rosa Ríos, secretaría general de Universidades, Investigación y Tecnología; y Juan Pablo, socio director de EY Insights.

Abrió el acto José Ignacio García, rector de la UNIA, que puso el foco “en una de las principales preocupaciones de la Universidad y de la sociedad: el empleo de nuestros jóvenes. Queremos destacar algunos de los instrumentos sobre los que ya estamos trabajando para conseguir una mejor alineación entre las demandas y la educación superior. Este es el propósito de esta jornada y para ello quisimos buscar los mejores aliados; contamos con los centros de investigación, ISEAK y EY, los cuales han trabajado durante doce meses en los dos informes que vamos a presentar. Desde la UNIA creemos que uno de los servicios públicos que hacemos a la sociedad andaluza es ayudar en la prospección de lo que necesitan nuestros jóvenes y Andalucía en términos de educación superior. En nuestras aulas ya se está impartiendo el primer máster dual en la comunidad : Máster Dual en Transformación Digital de Empresas, un proyecto interuniversitario y de calidad. Este máster responde a este cambio de paradigma que se está dando actualmente en la sociedad”.

Felipe Granados, director general de Grupo Joly, quiso recalcar la importancia de los informes que se presentaron, “claves para entender la empleabilidad de los jóvenes y la incorporación de estos titulados universitarios al mercado laboral; un mercado cambiante y que, por tanto, exige una formación continua que permita fortalecer estas competencias”.

Por su parte, Rogelio Velasco, consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimientos y Universidades, trasladó a los presentes “la obviedad de decir que los estudios que aborden los problemas del mercado laboral son fundamentales, especialmente en un país como España y en una comunidad como Andalucía, en los que históricamente tenemos unas tasas de desempleo significativamente superiores al resto de zonas. De ahí que todos coincidamos en el papel imprescindible que juegan el conocimiento y la formación de tipo científico y tecnológico”. El consejero también hizo hincapié en los cambios que la pandemia no ha hecho más que acentuar: “La sociedad está cambiando a un ritmo trepidante, tanto las empresas como las administraciones públicas. Por ello, para dar respuesta a nuestros problemas y necesidades , es necesario que se realicen investigaciones para afrontar estos retos. La formación dual juega un papel crítico desafortunadamente, ya que en España no contamos con una tradición dual como sí existen en otros países. La riqueza que tienen Alemania o Suecia no son por casualidad, sino en buena medida porque los estudiantes regresados cuentan con una formación aplicada que han adquirido enfrentando problemas reales de las empresas o necesidades sociales del sector público; ésta es una de las claves que explican el progreso de estos países”. Para concluir, el consejero quiso poner de relieve “la necesidad urgente que tenemos de lanzar enseñanzas duales tanto en grados como en máster. De hecho, estamos ultimando para junio un Real Decreto para las enseñanzas oficiales en Andalucía que mencionen la formación dual plenamente implantada y contemplada, de forma que las universidades cuenten con un entorno legal para desplegar estos recursos”.

A continuación, llegaron las presentaciones de los trabajos. Miguel Ángel García, viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, fue el encargado de presentar el primero de los informes y destacó “el cambio radical que se ha producido en el mundo en las últimas tres décadas, modificándose las relaciones políticas y económicas a nivel global. Los países occidentales nos hemos quedado rezagados y debe ser un punto de reflexión. España está perdiendo competitividad y presencia en esos mercados y Andalucía cuenta además con sus propios problemas estructurales añadidos. Debemos afrontar este reto con herramientas diferentes, entre las que hay dos que son claves: una mayor formación y una mayor investigación”.

Lucía Gorjó, investigadora de ISEAK y autora del estudio Competencias, ocupaciones e inserción laboral de los universitarios, aludió al problema laboral entre las personas jóvenes cuyos niveles de desempleo son muy altos. “Una gran parte no consiguen trabajo de aquello sobre lo que se han formado, algo muy grave dada la inversión tan larga y, en general, siempre cuentan con contratos temporales, lo cual supone una gran inestabilidad . Esto ocurre especialmente por el gran desajuste entre la oferta y la demanda”. Una de las soluciones ante esta falta de alineación pasaría por “actualizar el contenido de los grados para que la Universidad se encuentre siempre al día de lo que se necesita en el mercado laboral”, indicó.

La presentación del segundo de los informes corrió a cargo de Rosa Ríos, secretaría general de Universidades, Investigación y Tecnología, quien destacó“la gran repercusión que tienen este tipo de investigaciones, dado que sirven para darnos a conocer y reforzar la necesidad de impulsar este tipo de actividades y formación. Desde las administraciones públicas debemos buscar fórmulas que conduzcan a la formación integral del alumnado, al mismo tiempo que se garantiza su inserción laboral una vez finalizados sus estudios”.

La formación dual universitaria como elemento relevante para aumentar la empleabilidad es el título del informe elaborado por Juan Pablo Riesgo, socio director de EY Insights, el cual subrayó lo irrompible de “la vinculación entre el empleo y la educación en este entorno cambiante. Existe una fuerte demanda de formación dual en España, uno de los baluartes europeos en cuestiones académicas. Supone un elemento relevante en el intercambio de competencias entre empresas y sistema educativo, para lo cual la formación dual tiene un gran impacto”.

Finalmente, el rector de la UNIA cerró el acto con una clara apuesta: la necesidad de “formar a los formadores para aumentar el valor añadido del tejido empresarial”.