"Formar a profesionales para dejar que luego emigren es tirar el dinero"

ángela Ortega López es enfermera en el Clínico. Como coordinadora de cuidados del Área del Corazón dirige a más de 60 profesionales de enfermería de Cirugía Cardiovascular y Cardiología.

-Ha estado involucrada en diferentes proyectos de investigación...

-Sí, llevo desde 2004 haciendo cursos de investigación y en 2010 me dieron un proyecto financiado por la Consejería de Salud. En esa época ya estaba en la Unidad de Infecciosos de Medicina Interna del Clínico. El proyecto de investigación era sobre el VIH. Como también estudio Antropología, toda mi formación va muy orientada a la investigación cualitativa. Habitualmente lo que se suele hacer en el entorno sanitario es más investigación cuantitativa, para cuantificar con encuestas y estadísticas. Y el nivel cualitativa es el que busca conocer la experiencia de la gente, busca una perspectiva distinta.

-¿Y cómo ve la investigación en general en el ámbito sanitario?

-Quizás en el entorno sanitario, los médicos están más orientados a la investigación que los enfermeros. Pero los enfermeros cada vez investigan más. Los enfermeros han tenido muchas dificultades porque siendo diplomados era difícil poder acceder a proyectos financiados. A partir de que la enfermería es grado, a partir de 2007, ya tenemos más posibilidades. Aunque desde 1998, desde el Ministerio de Educación y Ciencia ya tenían propuestas para que los enfermeros pudieran investigar.

-¿Los enfermeros deberían investigar más?

-Sí, sí. El germen de la investigación cada vez es más potente entre las enfermeras, nos hace falta un empujoncito para optar a los proyectos financiados. Mi ilusión es que médicos y enfermeros pudiéramos ir juntos en proyectos de investigación mixtos, formados por médicos y enfermeras y que pudiéramos enfocar los problemas desde distintas perspectivas. Porque el objetivo es darle solución a los problemas. En eso consiste investigar; yo observo un problema y veo cómo se puede solucionar.

-¿Se ha avanzado en investigación?

-Sí, se ha avanzado bastante. Hay una investigación clínica importante por parte de los facultativos y también una investigación enfermera que está empujando, que también está apostando fuerte.

-¿La crisis ha hecho mella en la investigación?

-La crisis en general produjo un retroceso en la financiación. En el 2010, cuando la Consejería de Salud me financió mi proyecto, había un estímulo importante para las enfermeras, pero luego cuando entramos en crisis... Ellos tienen que seleccionar mucho los proyectos que van a financiar porque se reduce el presupuesto. En cierta medida, hay que seleccionar mucho más y eso afecta fundamentalmente a la gente que quiere empezar. En parte es lógico que den el dinero a investigadores consolidados que tienen más posibilidades de hacer mejores proyectos en un momento dado que un investigador que está empezando. Pero necesitamos que se apoye a gente emergente, a los nuevos investigadores y que se puedan unir a otros consolidados para mejorar la calidad en la investigación.

-¿Y se ha recuperado el apoyo previo a la crisis?

-Se está empezando a recuperar en la convocatoria de este año. El 8 de agosto terminó la convocatoria de este año. Yo he hecho un nuevo proyecto y me he presentado a esta convocatoria. Mirando por encima hay un montón de proyectos de enfermeros a nivel andaluz.

-Me refiero a si se recupera el nivel económico que se destina a investigación.

-No sabría decírtelo, no tengo los datos económicos. Pero me da la sensación de que ha mejorado con respecto a años anteriores.

-¿Hace falta más investigación?

-Hay que investigar más porque tenemos que basar nuestro trabajo en evidencias científicas; no en "porque me lo haya explicado fulanito". Cuando investigamos lo que pretendemos es mejorar los cuidados y la atención de los pacientes y obtener algo que produce beneficio a la ciudadanía. Es la mejor manera de mejorar la calidad.

-¿Y en qué consiste su proyecto para esta convocatoria?

-Encontramos unidades en el mismo hospital con profesionales que sí investigan y otras en las que no. Quiero saber por qué unos están motivados y otros no; qué es lo que motiva para investigar. Las motivaciones, las barreras... Si todos tenemos las mismas barreras ¿por qué unos investigan y otros no? Es un proyecto que lo he hecho en tres fases. La primera fase es cualitativa y haré entrevistas en profundidad a investigadores para conocer sus motivaciones. Una vez que tenga esos resultados, la pretensión es hacer un cuestionario para hacer una parte cuantitativa para poder establecer qué precisan las unidades para que sus profesionales investiguen.

-¿Y qué es lo usted cree?

-¿Por qué hay gente que investiga y gente que no? Yo le dedico tiempo a esto, pero a mí no me dan un dinero especial por investigar y sale de mi tiempo libre. ¿Por qué unos sí y otros no? La bibliografía que he leído me apunta que hay una motivación interna y externa. La externa está basada en recompensas, ya sean monetarias o de reconocimiento. Pero la motivación interna es simplemente porque alguien lo quiere hacer. Tendríamos que preguntarnos si estos investigadores que le dedican tanto tiempo, aparte de su actividad asistencial, es porque tienen mucha motivación interna.

-Hay muchos investigadores que han emigrado...

-Un país que invierte en investigación es dinero bien invertido. Cuando me dan una financiación no sólo me dan la posibilidad de que resuelva un problema, sino que aprenda a gestionar un grupo de investigación, te traes un aprendizaje de ese proceso. Si te vas a otro país, otro disfruta lo que ha invertido en ti tu país. Podemos pensar que estamos tirando el dinero. Yo he hecho cursos, me he formado en la Universidad... Eso vale dinero y a mí no me lo cobraban. Dejar que los investigadores se vayan es tirar el dinero, perdemos nuestros recursos. Invertimos en capital humano que acaba yéndose a otro país, para que otro país lo disfrute.

-También emigran enfermeros.

-Es el mismo fenómeno. En el campo de la enfermería, estamos muy reconocidas a nivel europeo. Hay jóvenes que se van porque no tienen trabajo. Invertimos en universidades, le damos una carrera, le damos becas y ahora se tienen que marchar a otro país porque no tienen aquí oportunidades. Al otro país le viene bien porque sin invertir tiene una persona muy formada; es todo beneficio. Verdaderamente es un desastre.

-¿Conoce a estos emigrantes?

-Sí, gente que ha emigrado y gente que vuelve. Tengo enfermeras a mi cargo que están volviendo. El nivel que le damos a una enfermera aquí es más elevado que el que suelen desarrollar en otros países. Allí son casi como auxiliares de enfermería, en muchos casos.

-¿Y cómo ve a los que vuelven?

-Existen grandes diferencias. Se adaptan a aquello y cuando vienen aquí desconocen cómo funciona el sistema sanitario. En las cosas que no entrenas de manera habitual, pierdes habilidades. Pierden habilidades que han aprendido mientras estaban aquí. Allí se adaptan a aquel nivel y cuando retornan es un choque. Aquí una enfermera sirve para todo, lo mismo está en quirófano, que en una planta de hospitalización o en un centro de salud.

-¿La han agredido alguna vez?

-No

-¿La han insultado?

-No. Sí me he encontrado a gente agresiva. Sería importante que diéramos más cursos sobre cómo resolver conflictos porque a veces te puedes encontrar gente agresiva y tienes que saber cómo manejar la situación. He manejado pacientes psiquiátricos en un momento de brote psicótico. Yo me he visto con un tío agresivo y rodeada de municipales y al final tiene que ir la enfermera chiquitilla a ponerle el calmante a un hombre que está en un momento agresivo. Pero no sé... Quizás por verme más tranquila, nunca me ha pasado nada.

-Las agresiones siempre son violencia. Pero hay agresores que están en sus cabales... no son enfermos psiquiátricos...

-Son situaciones que se viven bastante mal porque nuestra labor es cuidar a la gente y no es de recibo encontrarte con violencia. Lo veo en los profesionales que yo coordino. Recientemente, una familia intentó agredir a una enfermera que es una persona que no es violenta, que es dulce en el trato, pero en masa decidieron insultarla. Hay gente que no sabe responder a determinadas situaciones de otra manera. Debería haber más cursos sobre el manejo de conflictos. Somos personas y conflicto siempre va a haber. A veces la gente se descontrola porque tiene miedo o porque simplemente es agresiva y no sabe responder de otra manera. Una cosa que funciona desde junio y que la Policía Nacional está haciendo magníficamente bien es que ahora, podemos denunciar desde el mismo hospital. Los agentes se personan y para la denuncia no tenemos que ir a la comisaría. Podemos hacer la denuncia en el mismo control de enfermería del hospital.

-¿Hace falta un nuevo Hospital Regional?

-Uy, no lo sé. Yo fui hace tres o cuatro meses y está igual que cuando estuve trabajando yo allí, hace más de 15 años. No sé si es una cuestión de renovación o de un nuevo Carlos Haya, pero la verdad es que el hospital está bastante antiguo. Me sorprendió porque las Urgencias estaban igual que la última vez que las pisé y de eso hace 15 años.

-¿Para el Clínico que pediría?

-Nos hace falta más espacio porque hacemos muchas cosas...

-¿Y por dónde crecería?

-Quizás por los patios internos, sobre todo el patio naranja. Nos hace falta más sitio para los talleres, las escuelas de pacientes. No tanto para poner más camas, no; es que nos hemos quedado pequeños para toda la población que atendemos.

-Están haciendo algo novedoso que es llevar a los pacientes que van a operar del corazón y a su familia unos días antes por el quirófano y todos los sitios por donde van a pasar tras la intervención... ¿Por qué?

-Teníamos una escuela de pacientes de insuficiencia cardíaca, pero hemos ido creando nuevas escuelas de pacientes en función de las necesidades que hemos ido detectando y una de las nuevas que hemos creado es de cirugía cardíaca. El objetivo es quitarle la ansiedad que produce el acto quirúrgico, tanto paciente como a la familia. La gente no sabe por qué puerta tiene que entrar, por dónde sale el cirujano, a dónde llevan al familiar operado, dónde está la recuperación... Son cosas evidentes para nosotros. Les explicamos el circuito quirúrgico con profesionales y con un vídeo. Eso los relaja porque cuando se operan ven caras conocidas y pasan por áreas del hospital que ya han visitado.

-¿Qué reivindicaría para la profesión?

-Creo que hacen falta más profesionales de enfermería. Es una cuestión económica fundamentalmente. Ello supondría [la mayor contratación] que muchos de los que se marchan al extranjero se quedarían aquí. Reivindico más enfermeras porque hacen falta, porque aseguran la calidad de los cuidados. No es una cuestión de tener de más, sino de tener lo adecuado. Yo en ese sentido sí apostaría por tener más personal de enfermería.

-Como enfermera ¿qué le parece el aumento de intoxicaciones etílicas en la Feria?

-Yo lo he visto cuando estaba en Urgencias. Las intoxicaciones etílicas cada vez son mayores. Además, a veces hay peleas y se golpean en la cabeza. La gente debe ser consciente de que llegar al coma etílico tiene sus riesgos y que se puede morir por eso. Sobre todo hay mucha gente joven... No merece la pena, divertirse no tiene que llegar a ese grado.

-¿Qué le pondría a Málaga?

-Málaga ha mejorado un montón. Era un sitio que tenía pocas actividades culturales y no tenía calles peatonalizadas. Y esas cosas se han ido consiguiendo y es importante. Porque tiene que haber sitios para que la gente pasee, se mueva, compre, florezcan los comercios y que haya vida. En eso, Málaga ha mejorado muchísimo.

-¿Pero algo que le falte?

-Yo le pondría de nuevo el suburbano.

-¿El Metro?

-No, me refiero a un tranvía que iba de Coín hasta Fuengirola. Todavía existen estaciones. Porque la zona de Alhaurín está muy desconectada no hay una buena infraestructura de transporte público, cuando termina la Universidad, como no tengas coche, no tienes forma de venir.