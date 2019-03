Francisco Florido ha sido reelegido al frente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga para otros cuatro años. Le acompañará la misma junta directiva ya que no ha habido ningún cambio entre sus miembros.

–¿Cómo asume este nuevo mandato?

–Seguimos muy ilusionados. No recuerdo elecciones en el Colegio de Farmacéuticos de Málaga en las que no haya habido diferentes candidaturas. Quiero pensar que a lo largo de estos años hemos sembrado algo como para que hayan sido unas elecciones en las que no hubo competencia. La gente de algún modo confía en lo que hemos hecho y nos da un margen de otros cuatro años para seguir en el Colegio. Nuestra candidatura ha sido la única y la mesa electoral, el viernes la proclamó.

–¿Ha habido cambios en la dirección?

–No ha habido cambios. Somos las mismas 18 personas que empezamos en el anterior mandato. Todos han querido seguir. Todos me dijeron, cuando fui a contactar con ellos, que por supuesto que querían continuar. Es un grupo muy homogéneo. Hemos hecho casi más amigos que compañeros y eso es bonito y crea lazos que nos llevan a hacer las cosas con más ganas e ilusión.

–¿Cuáles son los retos para el próximo mandato?

–Tenemos una serie de proyectos iniciados desde hace meses. Consisten en dotar al Colegio de mayor capacidad de ofrecer servicios al colegiado y elaborar unos programas de formación on line que el Colegio no tenía. Por ejemplo, en el tema de protección de datos hemos incrementado servicios para ofrecérselos a los colegiados que quieran utilizarlos. Son pasos que hemos dado en el mandato anterior y que vamos a continuar. El programa de protección de datos se ha puesto en marcha con gran aceptación por parte de los farmacéuticos.

–No entiendo esto último.

–Todas las oficinas de farmacia estamos obligadas por ley a llevar un control de datos porque utilizamos información sensible de los pacientes que atendemos. Ese servicio consiste en ayudarle desde el Colegio a cumplir la obligación legal sobre protección de datos.

Los farmacéuticos seguirán buscando una nueva sede para el Colegio

–No han podido cambiar de sede como querían...

–Nosotros no hemos descartado seguir trabajando sobre ese tema porque es necesario. Desde que el edificio del Paseo de la Farola [que el Colegio pretendía comprar] fue adquirido por un particular y nosotros no pudimos optar a la subasta, no hemos avanzado mucho. Ya se metieron las elecciones del Colegio y hubo que parar. Pero será un objetivo inmediato de la nueva junta de gobierno seguir trabajando para adquirir un edificio para albergar la sede del Colegio de Farmacéuticos. En la actualidad tenemos dos sedes, una más administrativa y otra más técnica, que están distanciadas. Y nos parece que lo razonable es que estén ambas en el mismo sitio. Es una intención clarísima por parte de la junta el buscar una nueva sede, pero de momento no hay nada.

–¿Qué reivindicación tienen para la nueva Administración autonómica?

–Nosotros tuvimos la suerte de ser recibidos junto con el resto de presidentes de Colegios de Farmacéuticos de Andalucía por el nuevo consejero de Salud, Jesús Aguirre. Estuvimos hablando de muchas cosas. Entre ellas, de la reversión de la subasta de medicamentos [de la anterior gestión socialista]. Estamos esperanzados en que eso ocurra. Era un compromiso adquirido por los partidos que ahora forman el Gobierno, PP y Cs. Confiamos en que la nueva subasta que tiene que ponerse en marcha en septiembre de este año, no lo haga. Será el primer mensaje claro por parte de la Administración andaluza de que desaparecerá la subasta porque creemos que crea desigualdad e inequidad. Estamos convencidos de que no ha sido bueno y que si continúa va a empeorar el sistema y la prestación farmacéutica.

–Se estaba produciendo desabastecimiento de medicamentos ¿Siguen faltando fármacos?

–Sí y no sólo de la subasta. Desde el Colegio poco podemos hacer. Podemos informar a nuestros colegiados y sentarnos con quien corresponda –ya lo estamos haciendo, no sólo a nivel provincial, sino andaluz y nacional– para poner un poco de orden en esta situación. No hay en este momento una alarma sanitaria sobre los desabastecimientos porque son casos puntuales de medicamentos que no se encuentran en las farmacias y que no tienen sustitutos, de modo que tiene que ser el médico el que cambie el tratamiento. Pero no cabe duda de que genera problemas a los pacientes cuando vienen a las farmacias a retirar su medicamento y no hay. Esto genera problemas porque tenemos que explicarle a los usuarios que no hay de su medicamento y que no somos los responsables, pero al final somos los que tenemos que dar la cara. La Administración nacional y la Agencia Española del Medicamento tienen que poner encima de la mesa las causas, que son muchas, sin tapujos y buscar una solución junto con la industria farmacéutica.