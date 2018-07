Gámez asume el cargo de subdelegada con una defensa del feminismo y el diálogo

La nueva subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, tomó ayer posesión de su cargo en un acto presidido por el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien destacó la "cercanía" de Gámez con los ciudadanos, así como la necesidad de "recuperar la confianza en las instituciones democráticas".

Por su parte, Gámez comenzó su intervención recordando la memoria de Victoria Kent, política malagueña durante los años 30, y llevando a cabo un reconocimiento y reivindicación del papel de la mujer en la sociedad. "Me siento orgullosa de ser la primera mujer en este puesto en Málaga, pero a la vez les confieso que también siento rabia por las que no pudieron serlo antes, y no porque no hubiera mujeres dignas para el cargo, sino porque no las supieron ver", afirmó.

Gámez tiende la mano y opta por la cooperación con el resto de las administraciones

De esta forma, Gámez regresa a la primera línea de la política tras dos años alejada de ella por "voluntad propia". El motivo de su vuelta, señaló, se debe a la ilusión que le genera este proyecto, para lo que aboga por la recuperación del "diálogo en mayúsculas" y la cooperación con el resto de administraciones.

Además, apostó por el crecimiento y el desarrollo de la provincia, fijando como objetivo la calidad en los sectores productivos tradicionales, así como el reto de profundizar en la Málaga industrial y tecnológica. Al respecto, Gámez apostilló que "no entiendo el crecimiento económico sin justicia e igualdad".

También aseguró que ofrece "compromiso, dedicación y diálogo", posicionándose como una "interlocutora de los malagueños con el Gobierno". "Estamos viviendo momentos apasionantes en la política, en los que el diálogo y el consenso serán obligados", sentenció.

Gómez de Celis indicó que a partir de ahora Gámez se encuentra ante un doble reto. Por un lado, defender los valores del feminismo y de la mujer y, por otro, conseguir que Málaga "siga aportando aún con más firmeza a esta modelo de país", cuyo Gobierno fue calificado por Gómez de Celis de "palabras y de hechos". Asimismo, durante su intervención también tuvo palabras de agradecimiento para las fuerzas y cuerpos de seguridad. "No hay libertad donde no hay seguridad", afirmó.