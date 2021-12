El Gobierno andaluz apoya la candidatura de Málaga a la Expo 2027

El Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional en apoyo a la candidatura de la ciudad de Málaga como sede de la Exposición Internacional de 2027. En el texto se destaca que Málaga "se ha convertido en un ejemplo y referente internacional como espacio de convivencia", además de resaltar el compromiso de la ciudad "con la cultura, la innovación y la protección medioambiental".

Además, la declaración recoge que la ciudad "es la mejor opción" para albergar esta Expo, dedicada a 'La Era Urbana: hacia la Ciudad Sostenible', por el "compromiso y entusiasmo demostrado por afrontar a la vanguardia estos grandes desafíos para la humanidad".

En el texto se precisa que la ciudad de Málaga se ha convertido en los últimos años "en ejemplo y referente internacional por la profunda transformación que, como espacio de convivencia, ha vivido gracias a su compromiso con la innovación, la cultura y la protección del medio ambiente, teniendo siempre presente como eje principal el bienestar y la participación de su ciudadanía".

Esta transformación, añade el documento, "es la prueba evidente de que son posibles ciudades más sostenibles, donde el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico vayan de la mano con la protección medioambiental y la garantía de una calidad de vida óptima de las personas que las habitan".

Con el aval que representan los avances alcanzados y la experiencia adquirida durante este proceso continuo de transformación, la ciudad de Málaga y su Ayuntamiento llevan años trabajando para albergar la Exposición Internacional Especializada que se celebrará en el año 2027, dedicada a 'La Era Urbana: hacia la Ciudad Sostenible.

Una exposición concebida como foro internacional en el que reflexionar sobre la sostenibilidad de las ciudades y donde se pondrán en común propuestas y prácticas que, como la malagueña, "han demostrado ser sinónimo de éxito en el complejo pero necesario camino hacia la compatibilidad demográfica, urbanística y medioambiental".

'La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible', Exposición Internacional que Málaga aspira a organizar en 2027, supone por tanto una oportunidad única para intercambiar conocimiento, experiencias y soluciones que lleven a hacer de las ciudades entornos de residencia y convivencia saludables, humanos y sostenibles, convirtiéndose por tanto en un nuevo impulso ante los retos que plantea la formulación ideal de la ciudad sostenible.

Este foro, además, por su relevancia mundial, servirá para concienciar a la sociedad y a los poderes públicos de la necesidad de avanzar en la transformación de las ciudades, así como para difundir el progreso científico, tecnológico y económico alcanzado en este ámbito.

"No hay mejor opción que la ciudad de Málaga para albergar una Exposición Internacional que está llamada a constituir una plataforma viva para el intercambio de modelos y prácticas creativas e innovadoras de lo que deberían ser las ciudades del futuro, representando una oportunidad única para pensar y debatir sobre el mismo, fomentando además un marco sensible, sostenible e inclusivo, en la gobernanza de un modelo de ciudad que favorezca a todos y no deje a nadie atrás", sostiene el texto de la declaración aprobada.

Málaga es la sexta ciudad española en número de habitantes (574.654 en 2019), sus condiciones climatológicas (295 días de sol al año y temperatura media de 18,2 grados centígrados) y su ubicación estratégica en el Mediterráneo como puerta de entrada hacia el continente europeo, hacen de ella una de las ciudades más importantes del Mediterráneo.

El aeropuerto, el puerto, el AVE, el Parque Tecnológico de Andalucía, la Universidad de Málaga, el Polo Nacional de Contenidos Digitales, el Palacio de Ferias y Congresos son grandes infraestructuras que se completan con otras importantes de índole cultural, entre las que destacan el Centre Pompidou Málaga, la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo en Tabacalera, la Fundación Casa Natal Picasso, el Museo Picasso, el Museo de Málaga (Bellas Artes y Arqueológico), el Museo Carmen Thyssen, el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga y el Museum Jorge Rando, entre otros. A esto hay que sumar, igualmente, otras potentes infraestructuras culturales como sus diversos teatros.

Por todo ello, el Gobierno andaluz, "firmemente comprometido con la sostenibilidad de los pueblos y ciudades andaluces, así como con el bienestar de nuestra ciudadanía, quiere manifestar su apoyo a la candidatura presentada por la ciudad de Málaga para organizar la Exposición Internacional de 2027 'La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible', situando además de esta forma a Málaga y a Andalucía en el epicentro de los grandes acontecimientos internacionales y potenciando su papel como referentes mundiales de innovación y buenas prácticas".