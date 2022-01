Guardias civiles de Málaga denuncian la merma de efectivos por las "unidades fantasma"

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado la merma de efectivos que provoca la creación de "unidades fantasma" en el Cuerpo, que, según apunta el colectivo, son aquellas formadas por un determinado número variable de guardias civiles, "pseudoespecialidades, ocupadas sin necesidad de curso y que no forman ningún catálogo de puestos de trabajo como Unidad propiamente dicha", donde sus vacantes "no salen publicadas en el Boletín Oficial de la Guardia Civil y no pueden solicitarlas cualquier guardia civil". El problema, aseguran, se lleva "arrastrando durante años".

El sindicato cifra en casi 400 el déficit de agentes en la provincia de Málaga. "Hay tan pocos agentes en la calle que, como ya denunciamos hace meses, de 50 puestos de Seguridad Ciudadana en Málaga, tan sólo 5 de ellos tienen capacidad para cubrir las 24 horas del día con personal propio, el resto, depende de otros puestos de alrededor", asevera la AUGC.

Asimismo, desde la asociación apostillan que estas "unidades fantasma" están compuestas por guardias civiles que, aun perteneciendo a otra Unidad en las cuales sí están destinados por catálogo, prestan servicio en este abanico de Unidades fantasmas, "siempre con el beneplácito y criterio subjetivo del mando, que escoge a quienes ellos consideran idóneos, sin más posibilidad para el resto de agentes".

Antes de la llegada de la actual directora general, María Gámez, hace ya dos años, existían ya Unidadesfantasmas como son: los Equipos ROCA (Robos del Campo), los GIR (Grupos de Intervención Rápida), los EBIO (Equipos Básicos de Inspecciones Oculares), el OCON (para luchar contra el narcotráfico en Campo de Gibraltar y zona del sur) o los GOAD de Tráfico (Grupos Operativos de Alcohol y Drogas). Pero, según la AUGC, con la nueva responsable al frente de la Guardia Civil se consolidan los PEGASO (grupos dedicados al control de drones), pero además, se crean más unidades fantasma (y las que quedan): los equipos VIOGEN (para la “lucha” contra la Violencia de Género) y los Arroba (@), encargados de investigar el ciberdelito.

El problema estriba, según la AUGC, en que los "guardias civiles que forman estas unidades se detraen de otras, fundamentalmente de Seguridad Ciudadana, mermando las ya de por sí exiguas plantillas que existen. Hay Puestos de Seguridad Ciudadana los cuales tiene ya poco personal, pero además de no estar al 100% su catálogo -como puede ser el caso de Archidona- tiene varios agentes prestando servicio en unidades fantasma y otras, por lo cual, están bajo mínimos de personal". La situación, denuncia la asociación, hace que resulte "inviable dar un servicio eficaz de seguridad".

Además, algunas de estas unidades fantasmas "se crean sin personal suficiente con la simpleza de que publicitando la creación de las mismas la sociedad entiende que la Guardia Civil potencia la vigilancia de los delitos asociadas a ellas".

Desde AUGC apuestan por la creación de esas Unidades con su correspondiente catálogo de Puestos de trabajo, las cuales vemos necesarias, "pero que no se nutran de guardias civiles de Seguridad Ciudadana, mermando sus capacidades y que haya una actualización al alza de los Puesto territoriales, ya que la escasez de agentes hace que haya veces en que una patrulla puede tardar en llegar allí donde se necesite hasta una hora".