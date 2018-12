Hoy abre el primer quirófano y la hospitalización del Chare de Cártama

La previsión, si no hay nuevos contratiempos, es que este lunes comiencen las operaciones y los ingresos en el Hospital del Guadalhorce. Es la última fase que quedaba pendiente para la apertura al completo del centro sanitario. Pero el arranque de la actividad quirúrgica y la hospitalización será muy suave.

Abrirá sólo un quirófano, cuyo equipo se desplazará desde el Clínico para que sean profesionales experimentados quienes lo echen a andar. A fin de hacer el rodaje de los aparatos, se arrancará con intervenciones de poca complejidad. Así también los ingresos hospitalarios serán de corta estancia. La previsión además es que ambas actividades de esta última fase –la quirúrgica y la de hospitalización–se cierre en los próximos festivos.

El compromiso de la dirección es que en el futuro, el Clínico recupere el equipo quirúrgico que pierde al desplazarse a Cártama y que funcionen allí cuatro quirófanos de mañana y otros tantos de tarde. Todo depende de que los Servicios Centrales del SAS abran el grifo de la contratación.

Aunque temporalmente el Clínico pierde el equipo quirúrgico que se destina al Guadalhorce, este arranque a medio gas empieza lentamente a descargar camas ya que los pacientes intervenidos allí se ingresarán allí. De hecho, por ahora el Chare sólo hospitalizará a los enfermos postquirúrgicos.

La rapidez con que se amplíe la actividad quirúrgica dependerá de que el SAS dé contratos

La delegada del Sindicato de Enfermería (Satse), Inmaculada Florido, fue crítica respecto a esta apertura tan progresiva. “No abren nada, no es nada nuevo. Se llevan un quirófano del Clínico para que funcione allí. Pero si en 10 días [cuando lleguen los festivos] se cierra, es simplemente un paripé”, opinó.

Desde el hospital se indicó que –como toda la actividad programada– se cierra los festivos. En realidad, por lo menos en sus inicios, el hospital funcionará como el de Benalmádena.

El centro sanitario abrió a principios del verano de 2016 sólo con las consultas externas. Posteriormente, en el otoño de aquel arrancó su Servicio de Urgencias. La puesta en marcha del primer quirófano y la hospitalización supone completar la última fase del centro sanitario. Pero el hospital no estará a pleno rendimiento hasta que no se abran más quirófanos y se hagan no sólo los ingresos posquirúrgicos, sino todos los demás. Entonces, por fin, comenzará a descargar al Clínico, lo que aliviará su falta repetida de camas ya que éste es el centro sanitario que atiende a la zona de la provincia que más ha crecido demográficamente.