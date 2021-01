El Hospital de Marbella suspende operaciones y traslada pacientes a Benalmádena para afrontar el Covid

Medidas sin precedentes ante el aumento de ingresos de contagiados con coronavirus. El Hospital Costa del Sol de Marbella ha decidido suspender operaciones programadas para tener más camas libres para los pacientes de Covid y ha activado el traslado de enfermos no Covid al Chare de Benalmádena con el fin también de hacer sitio en su edificio principal para afrontar la pandemia. Las medidas anunciadas este viernes son las contempladas en su Plan de Contingencia.

Además, ha acondicionado la zona nueva de consultas externas de Urología y Cardiología como sala de hospitalización no Covid. También está preparando dos plantas para ingresos del Hospital de Alta Resolución de Estepona por si fuera necesario trasladar durante el mes de febrero a pacientes no Covid y continuar liberarando espacio en el Costa del Sol. En el Plan Provincial también se están habilitando camas para derivación de pacientes, en caso necesario. Todas estas medidas aún no se han activado, según informa la Junta.

Respecto a Urgencias, continúan separados, al igual que en el resto del hospital, los circuitos respiratorio y no respiratorio. El circuito respiratorio está instalado en la actualidad en la zona más amplia de Observación y, en cuanto al circuito para pacientes no Covid, además de ocupar la otra zona, se ha habilitado ya la Observación nueva recientemente ampliada. Como contingencia también se dispone la posibilidad de activar Urgencias 2 en la zona de Consultas Externas y gimnasio de rehabilitación, aunque actualmente no está en activo, ha indicado el centro sanitario.

En cuanto a Cuidados Intensivos, ha sido necesario el traslado de algunos pacientes a la UCI 2 -espacio habilitado anexo a la UCI en la primera planta en la zona de CMA y quirófanos- y también se cuenta con el apoyo de la URPA (Unidad de Recuperación Postanestésica) para el ingreso de pacientes no Covid que necesitan cuidados críticos.

Debido al alto índice de contagios comunitarios, se han restringido al máximo las visitas y circulación de acompañantes en todas las áreas del hospital. Además de estas medidas organizativas se ha activado el plan de colaboración de especialistas con las áreas Covid, mediante el cual se prestará apoyo a las áreas más involucradas en la pandemia.

Por otra parte, según el hospital, el plan de vacunación ha ido bastante rápido y ya ha comenzado la administración de la segunda dosis a los primeros vacunados. No obstante, la dirección del hospital insta a “continuar extremando las medidas de protección, tanto en el trabajo como en nuestro entorno social”.