Hoteleros de Málaga piden ayudas ante una situación "caótica" agravada por el cierre

Empresarios turísticos han reclamado este jueves la concesión de ayudas ante la situación "caótica" que atraviesa el sector debido a la crisis, que se "agrava" con las últimas medidas dirigidas a contener la pandemia como el cierre perimetral de Andalucía y de Jaén, Sevilla y Granada.

El presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, y el responsable de la patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, han coincidido en destacar la necesidad de que las empresas cuenten con liquidez.

Sánchez, también propietario de la cadena MS Hoteles, ha manifestado a Efe que la pandemia es "un desastre" para la economía en general y en mayor medida para el turismo porque la mayoría de los productos que comercializa este sector no son de primera necesidad.

Ha argumentado que este sector cuenta con una "infraestructura montada" y atraviesa una situación "caótica", que se "agrava" con las últimas medidas, porque "la mayoría de los hoteles están cerrados y los que están abiertos, están perdiendo mucho dinero".

El empresario ha reconocido que esperaban que fuese posible la movilidad provincial y que el toque de queda, establecido de 23 a 6 horas, se ampliara hasta la medianoche.

"Se entiende que se tomen medidas ante el aumento de contagios pero vamos a sufrir lo indecible", ha afirmado respecto al impacto en las empresas turísticas.

Sánchez ha indicado que el puente de Todos los Santos está "anulado" a efectos turísticos y ha expresado su confianza en que las medidas contribuyan al control de la pandemia porque la situación "es tan grave que nos está ahogando a todos".

Ha insistido en la necesidad de liquidez de apoyo a las empresas porque "se ha hablado mucho de una bajada de impuestos, de aplazamientos", pero "cuando los solicitas son mil trabas", ha referido.

Por su parte, el presidente de Aehcos ha declarado a Efe que con las nuevas medidas los hoteleros "ya pueden cerrar los establecimientos", al igual que la hostelería, porque "no tiene sentido estar abiertos".

"Los cierres sin ayudas provocan muertes", ha afirmado al ser preguntado por las consecuencias en el sector del cierre perimetral de Andalucía y varias provincias.

Callejón ha asegurado que los empresarios turísticos no pueden afrontar los pagos que tienen por delante, y ha recordado que "no ha habido condonación de impuestos", sino rebajas o aplazamientos, por lo que van a tener que afrontar una situación en la que no tienen liquidez.

"Nos hemos empeñado con los ICO para poder pagar a proveedores y el año que viene es de pagos; no sé de dónde", ha señalado.

La supervivencia de los hoteles en Málaga es "difícil" porque dependen en un 70 por ciento del mercado internacional, ha admitido Callejón, que cree que la Costa del Sol va a "sufrir" pero ha lanzado un mensaje de esperanza al asegurar que cuando se salga de la crisis "lo haremos -ha aseverado- los primeros porque demanda habrá".

El "problema", ha reconocido, es aguantar esta situación hasta la salida de la crisis porque cuando no se cubren gastos y hay pérdidas "hay que poner fin en algún momento", ha referido, una situación complicada para las empresas que ha llevado ya a fondos de inversión a interesarse sobre la posible venta de activos en el destino