IU Málaga homenajea a Encarni Romero con la sala de prensa que lleva su nombre

Izquierda Unida Málaga ha rendido homenaje a la que fuera su responsable de comunicación durante casi dos décadas, Encarni Romero Martín, fallecida hace unos meses, con la inauguración de la Sala de Prensa que a partir de ahora llevará su nombre.

En el emotivo acto han intervenido el coordinador andaluz de IU, Toni Valero, el coordinador provincial de la formación, Guzmán Ahumada, y la coordinadora de la Asamblea de Mujeres Periodistas de Málaga, Teresa Santos.

En una intervención, Valero ha subrayado que, "como amigo de Encarni y militante de IU en Málaga, no podría entender IU en Málaga y a su gente sin Encarni", de quien ha valorado que ha dejado una "impronta inconmensurable".

"Una luchadora nata"

Ha sido "de las personas que más han sido capaces de transmitir, de construir, de generar lazos y de hacernos más comunidad entre todos", ha dicho el coordinador regional de IU, quien ha valorado de Romero que era una persona "muy tenaz, muy tozuda, testaruda", algo que achaca a que "era una luchadora nata", y "a todos nos daba lecciones de vida", según ha puesto de relieve.

Valero ha valorado también que Encarni era "una excepcional profesional, porque esa tozudez la llevaba todos los planos de la vida, y se quedaba hasta la hora que se tuviese que quedar, y hacía hasta la última cosa que tuviese que hacer". "Hasta que no acabe no me voy", ha recordado el líder de IU que solía decir la jefa de prensa fallecida cuando a veces la encontraba en la sede de IU fuera de su horario laboral empeñada en cumplir con su trabajo.

Era de "la cultura de las cosas bien hechas", además de "una buena amiga y una buena compañera", que "hizo que fuéramos felices aquí con ella", ha añadido el coordinador regional, que en ese punto de su discurso se ha emocionado y ha subrayado que esa virtud es "muy importante", por lo que "tenemos que seguir manteniéndolo, como amigos suyos, como compañeros suyos, intentando ser felices" y "haciendo felices a los demás".

El coordinador general de IU Andalucía ha concluido proclamando que "vamos a recordar siempre" a Encarni Romero, "porque ya forma parte de lo que somos, y todos nos llevamos algo de ella".

Por su parte, Guzmán Ahumada ha subrayado que "Encarni era para nosotros mucho más que una jefa de prensa, mucho más que una periodista todoterreno, era una amiga, un hombro sobre el que descansar, era un pilar básico para nuestra organización".

"Ha dejado un hueco muy importante para su familia, para sus compañeros y compañeras y ha dejado un hueco muy importante en IU Málaga; dar a esta sala su nombre no viene a cubrir ese vacío, pero era un reconocimiento obligado que esta organización le debía por todo lo que ella nos ha dado. El nombre de Encarni Romero, su persona, va a estar siempre presente con nosotros", ha dicho.

Desde la Asamblea de Mujeres Periodistas de Málaga, su coordinadora, Teresa Santos, ha enfatizado el carácter "especial" de Encarni; "era un ejemplo de compromiso, de honestidad, de valentía, un ejemplo en todos los sentidos, como persona y como profesional".

Además, ha destacado que "nunca olvidaba el lugar en el que estaba como responsable de un gabinete de comunicación, pero siempre nos atendió con simpatía y profesionalidad. Encarni siempre estuvo, Encarni es compromiso y honestidad y se queda en nuestro recuerdo para siempre".

Al acto, en el que se han descubierto la placa que da nombre a la sala de prensa 'Encarni Romero Martín' y un cuadro con su retrato que la presidirá desde hoy, han acudido miembros de su familia, la diputada provincial Teresa Sánchez, la coordinadora de IU Málaga Ciudad, Remedios Ramos, así como los dos anteriores coordinadores provinciales con los que ella trabajó, José Antonio Castro y Rafael González, representantes del PCA y la que fuera diputada nacional por Málaga, Eva García Sempere.