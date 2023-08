Iago Pazos nos trae un trocito de Galicia en Saborea Osborne

¿Qué propuestas de Iago Pazos van a encontrar las personas que este verano vayan a disfrutar de Saborea Osborne en la Bodega de Mora?

Con las propuestas que he creado y que se pueden encontrar en Saborea Osborne, en la Bodega de Mora este verano, he querido llevar un trocito de Galicia a una noche de verano en las tapas del sur. Así que nosotros hemos preparado una tapa muy fresca y divertida, que son unos mejillones en escabeche con patatas fritas, un poco inspirado en las grandes freidurias del sur. Y también tenemos un plato muy divertido para comer en dos bocados, como decimos nosotros. Es el cocido gallego en dos bocados, todo servido sobre una tortilla de maíz. Esta propuesta es tal vez más conceptual o contemporánea, pero no deja de ser la esencia de este cocido gallego que se podrá disfrutar en solo dos bocados.

¿Le gusta el concepto tapa?

La tapa es la marca España más reconocible de la gastronomía que nos ha situado a nivel mundial. Siempre queda esta duda de lo que es una tapa, si es un pintxo, una media ración o es un bocado. Para mi, la definición perfecta es algo que se pueda comer solo de un bocado y que se acompañe siempre de un buen vino o una buena cerveza.

¿En qué se ha inspirado para la creación de sus tapas? Galicia siempre está presente en sus creaciones, ¿qué tiene el producto gallego que siempre triunfa?

A la hora de crear las tapas para esta propuesta, había dos partes que marcaban de forma muy contundente la inspiración de las mismas. Por un lado, esta conexión de Galicia con el sur, donde el Atlántico es esta autopista que nos une y que tenemos tantas cosas en común a pesar de estar a tantos kilómetros de distancia. Y por otro, es la forma de comerlos. Me imagino a los comensales disfrutando de estas tapas en el bello lugar definido para esta iniciativa, dentro de la Bodega de Osborne y pensado para recibir a su gente, sus amigos y familiares y, por ello, los bocados debían ser fáciles, frescos y divertidos y, por supuesto, que se pudieran acompañar de un buen vino de Jerez.

Sus tapas forman parte de una experiencia gastronómica junto a las propuestas de los chefs Begoña Rodrigo y José Pizarro, ¿Ha probado sus tapas? ¿Cómo es trabajar junto a ellos?

He tenido la suerte de trabajar con Pizarro y Begoña. Son dos grandes profesionales y tal vez lo que tengamos en común es que ambos somos profetas de nuestra tierra en cada lugar. En el caso de José Pizarro exportando la cocina española a Londres y el trabajo que hace Begoña Rodrigo en su tierra con los productos locales, que se asemeja mucho a lo que es nuestra filosofía de cocina en Abastos 2.0. Ha sido un auténtico placer trabajar con ellos y en la presentación hemos disfrutado de grandes momentos compartiendo no solo mesa y mantel, sino también los increíbles vinos de Osborne. Las tapas de ambos son sofisticadas, divertidas, y sobre todo, lo que más me gusta es que cada uno marca su filosofía y estilo de cocina que les hace tan especiales.

Osborne es una Compañía reconocida por sus vinos, ¿qué le parece el maridaje de los vinos de Osborne con sus tapas?

En este caso, creo que la versatilidad de los vinos de la Bodega Osborne abre un gran abanico para poder acompañar o ir en contrapunto a cada propuesta. A mi me encanta preguntarme, ¿quién marida a quién, el bocado al vino o el vino al bocado?

¿Ha podido visitar su Bodega? ¿Cómo ha llegado Osborne a su vida?

Ya he visitado la Bodega Osborne en tres ocasiones. Para mí, es un legado de la cultura del vino de un país. Hablar de los vinos de Jerez es hablar de historia, de conocimiento y de cultura. Es hablar de intervención, como una variedad como puede ser la palomino, apenas expresiva en sí misma como con el conocimiento, la tradición y esa cultura que existe en esas tierras puede resultar tan expresiva y convertirse en uno de los mejores vino del mundo. He llegado a Osborne a través de la conexión que existe con Galicia por esta autopista del Atlántico. Este viaje norte sur, donde he colaborado con Nordés en otras ocasiones, siempre haciendo el mismo juego que nos habían planteado de maridar bocados con tragos. Me siento parte de casa de la familia Osborne y soy uno de los gallegos que hay dentro de esta pequeña gran compañía.

¿Cuál sería su noche de verano perfecta?

Una noche de verano perfecta no me la podría imaginar sino disfrutando de Saborea Osborne en la Bodega de Mora. Música, amigos, buena comida, buenos vinos, buenos tragos, para qué más, placeres sencillos. Aún queda verano...