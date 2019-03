No hay datos que cuantifiquen el efecto de los recortes en la provincia, pero según el manifiesto, España “ha retrocedido a niveles de hace 15 años” en investigación. “Durante la crisis se ha recortado en muchas cosas y en ciencia, de forma clara”, afirma Alba.

Al problema de que hayan disminuido los fondos públicos para investigación se suma el hecho de que en España no hay una mentalidad del sector privado de apoyar económicamente a la ciencia. Así que los investigadores –además de romperse la cabeza para encontrar una solución en el laboratorio a los desafíos científicos que se plantean– tienen que lidiar con la burocracia y con las dificultades para encontrar financiación para sus proyectos.

Y Málaga no es ajena a ese retroceso. Emilio Alba , oncólogo responsable de uno de los grupos más potentes del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), estima que en la última década, coincidiendo con los años de la crisis, los fondos públicos destinados a investigar han caído a la mitad. Sobre el Grupo de Investigación del Cáncer del Ibima los recortes no han repercutido, pero el responsable de Oncología Médica de los hospitales Clínico y Regional aclara que suponen “una catástrofe” para la mayoría de los equipos en todas las áreas y en todo el país. “Cada vez es más difícil obtener proyectos y becas”, sostiene Alba.

Emilio Alba: “La investigación no cotiza en las urnas”

El oncólogo Emilio Alba es en Málaga una de las personas que más ha peleado por situar a la investigación en un lugar destacado de la economía. “Tenemos que cambiar el modelo productivo y generar conocimiento”, sostiene. Porque recuerda que los países que lideran la investigación son los que tienen una economía más sólida. “Y nosotros no vamos por buen camino porque la ciencia no cotiza en las urnas. Si se recortan los fondos de investigación a la mitad, nadie protesta. No es lo mismo que con las pensiones”, dice. Describe que la carrera de investigador es muy difícil. “Es muy sacrificada. Hay profesionales que en otros sectores tendrían unos salarios espectaculares y sin embargo, en la investigación, bordean la subsistencia”. Paradójicamente, en la provincia el despegue de este sector se ha producido en los últimos 15 años. La investigación empezaba a despuntar en Málaga cuando llegaron la crisis y sus recortes. Hasta hace dos décadas, cada investigador solía ir por libre. En la actualidad hay grupos potentes y funciona el Instituto de Investigación Biomédica, bajo cuyo paraguas los profesionales intentan avanzar en el conocimiento científico.