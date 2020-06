Investigadores malagueños participan en un estudio mundial que avanza en el tratamiento del cáncer de próstata

Investigadores malagueños participan en un estudio mundial que ha constatado que un fármaco alarga la supervivencia en pacientes de cáncer de próstata, resultado que podría traducirse en poco tiempo en una mejora en los tratamientos. En el trabajo están involucrados unos 60 centros de todo mundo, entre ellos la Unidad Mixta del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima) y del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) dedicada a los tumores genitourinarios.

Los resultados del estudio Spartan -cuyo coordinador es David Olmos, director de esa unidad y un referente a nivel internacional en esta patología- han sido a finales de mayo en el congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO).

Olmos explica que hay casos de pacientes con cáncer de próstata en los que las pruebas radiológicas (tomografría, resonancia magnética o gammagrafía ósea) no revelan metástasis visible y sin embargo el biomarcador de la enfermedad –la PSA- sube. “Seguramente hay enfermedad, pero no se ve”, explica Olmos. Antes, los especialistas tenían que esperar hasta que apareciera la metástasis para dar un tratamiento. En la actualidad, hay un fármaco –apalutamida- que según ya demostraron estos investigadores en un estudio anterior publicado en la revista New England of Medicine, retrasa un 70% la metástasis.

Pero ahora –y esto es lo nuevo- también han comprobado que este medicamento no sólo actúa como bloqueante de las células tumorales del cáncer de próstata retrasando la metástasis, sino que hace que la supervivencia sea mayor. La nota de prensa sobre estos resultados apunta: “El estudio ha demostrado que el fármaco en investigación mejora la mediana de supervivencia sin metástasis en más de dos años en los varones afectados por este tipo de cáncer, en la búsqueda de una opción terapéutica para este grupo de pacientes”.

El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte oncológica en varones en el mundo occidental

El estudio se basa en la investigación de más de 1.200 pacientes, entre otros, de los hospitales Clínico y Regional. A todos se les aplicó inyecciones para suprimir la producción de testosterona. Pero a un grupo, además del tratamiento estándar que se administraba hasta ahora, se le dio un placebo; mientras que al otro, además de las inyecciones, se lo trató con apalutamida. La investigación comprobó que estos últimos pacientes viven más. De modo que se abre una puerta a la mejora del tratamiento del cáncer de próstata con este fármaco y con otros dos principios activos similares que investigan otros equipos científicos.

Los tumores prostáticos son la segunda causa de muerte por cáncer en varones en el mundo occidental. Los síntomas de la patología comienzan con problemas al orinar; aunque estos pueden deberse también a otras enfermedades no oncológicas. Por eso, ante esos signos, los especialistas recomiendan consultar con el médico de cabecera o un urólogo. Otro consejo es vigilar la PSA a partir de los 50 ó 55 años y anticiparlo a los 45 en caso de antecedentes familiares.

Pero oncólogos y urólogos no son partidarios de un cribado indiscriminado de PSA porque se sobretrataría el cáncer de próstata. Es decir, que habría pacientes que con cánceres poco agresivos sufrirían sin necesidad tratamientos oncológicos y sus consecuentes efectos secundarios. Debido a que existe una amplia variabilidad en esta patología y que no todos los tumores son igual de agresivos, los expertos recomiendan por ello consultar siempre a un especialista.