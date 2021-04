Investigan la muerte de una joven en una villa de Marbella y buscan en México a un hombre

La Policía Nacional tiene abierta una investigación para esclarecer la muerte de una joven de 27 años y nacionalidad paraguaya cuyo cadáver fue encontrado en una villa de alquiler de Marbella. Paralelamente, los agentes que se han ocupado del caso tratan de localizar a la persona que dio aviso de que se había producido "un accidente", según han confirmado fuentes policiales. Se trata de un individuo irlandés que desde entonces permanece en paradero desconocido. La hipótesis que los agentes contemplan es que podría estar en México, donde le están buscando.

El hallazgo se produjo la semana pasada en la zona de Nueva Andalucía. Las primeras pesquisas apuntaban a que el cuerpo no presentaba signos de violencia, extremo que confirmaría la autopsia que se le practicó en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga. Pero el examen forense no fue concluyente y quedó pendiente de unas pruebas complementarias, cuyo resultado aún se está esperando, concretamente un informe toxicológico que contribuirá a conocer si el posible consumo de estupefacientes tuvo relación o no con la muerte. La causa, por el momento, es indeterminada.

Fue una patrulla de la Policía Local la que acudió en primera instancia hasta el inmueble y localizó el cadáver de la mujer en una cama. Tras confirmarse el fallecimiento de la víctima, se activó el protocolo judicial para proceder al levantamiento. Los investigadores indagan en su entorno para conocer qué tipo de vínculo mantenía con el hombre que alertó de lo ocurrido y que pudo ser la última persona en ver a la chica con vida.

Los agentes trabajaron prácticamente desde el principio con la hipótesis de que este individuo, al que pretenden tomar declaración, podría encontrarse fuera de España. Todo apunta a que estaría en México, pero todavía no ha sido localizado. Aunque la investigación está aún en un estado incipiente, la Policía Nacional, que intenta determinar las circunstancias en las que se produjo el óbito, ya ha descartado que éste ocurriera de forma violenta.