Investigan una supuesta agresión sexual a una menor de 16 años

La Policía investiga una supuesta agresión a una joven de 16 años. Los hechos ocurrieron de madrugada. La menor fue examinada en el Hospital Materno Infantil. La menor contó que estaba en la Feria. Según aseguró, perdió a sus amigas, a quienes no podía localizar por no tener batería su teléfono. Vio a una conocida, que iba acompañada por un hombre, que se ofreció a ayudarla y tras calmarla le ofreció la copa que estaba tomando. La joven se sintió mareada e indispuesta y el hombre le reveló que en la bebida iba disuelta una pastilla de MDMA, ofreciéndole subir a su casa y le dio una pastilla. Entonces, la adolescente dijo no recordar nada hasta que se despertó en ropa interior y con lesiones en los brazos.