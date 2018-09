Investigan supuestos abusos sexuales a una menor

La Policía Nacional investiga una denuncia interpuesta por los supuestos abusos sexuales que ha sufrido una menor de edad. Desde la Comisaría se limitaron a confirmar que la investigación se encuentra abierta. El Tribunal Supremo ha establecido que cualquier acción que implique un contacto corporal no consentido con propósito de obtener una satisfacción sexual supone un delito de abuso y no de coacciones leves sin perjuicio de que su mayor o menor gravedad tenga reflejo en la correspondiente pena. La sentencia recoge que estas conductas han de enmarcarse en el delito de abuso sexual, castigado con pena de prisión de uno a tres años y no de coacciones leves, que prevé una multa.