Un invierno perdido

A veces las casualidades de la vida hacen que uno se tropiece con una situación o un personaje que inesperadamente llama tu atención y descubres senderos que de otra forma nunca hubieses explorado. Eso me pasó hace más de un cuarto de siglo, o sea en la última década del siglo pasado cuando con motivo del desarrollo del planeamiento del sector denominado Bizcochero-Capitán, unos terrenos lindantes con la Universidad de Málaga y separados de ella por el arroyo Tejarillo-Roldán, hoy soterrado, decidimos visitar varias universidades de Estados Unidos y estudiar cómo se imbricaban con sus respectivas ciudades. Nos era interesante conocer si la universidad había dado lugar al desarrollo de la ciudad o bien la ciudad preexistente había propiciado el espacio para el establecimiento de un campus universitario, como era el caso de Málaga. Y, dado el caso, qué productos y necesidades debiéramos ofertar al estar situado nuestro desarrollo urbanístico junto a la UMA, tanto como para que su bulevard principal se continuara como eje principal de nuestra urbanización, proximidad que se vio aún más acentuada al desaparecer la frontera natural del arroyo mencionado.

Vimos universidades con ambos casos. En Berkeley, aunque la universidad ha terminado comiéndose a la ciudad que está prácticamente al servicio del campus, ésta ya existía (curiosamente sus orígenes son los terrenos del “Rancho San Antonio” que fueron entregados a un español, Luis Peralta, en 1820 por los servicios prestados al rey de España. Después perteneció a México y finalmente a EE.UU.). La Universidad de Stanford dio lugar al pueblo anejo habitado por estudiantes, trabajadores de la universidad y profesorado. La Universidad de Yale se encuentra en la ciudad de New Haven, en Connecticut, y es muy parecida a un “college” de Oxford y lo mismo le ocurre a la Universidad de Princenton en Nueva Jersey. Ni que decir tiene que nada de lo que planeamos ni de lo que vimos en el viaje sirvió para algo. Llegó el P.G.O.U. de Málaga y las mentes del planeamiento, más brillantes que las nuestras, lo mandaron todo a freír monas. Todo esto viene a colación porque de todas aquellas universidades me maravilló la existencia de unas bookshop extraordinariamente surtidas, en la que se podían encontrar libros escritos en diversos idiomas, incluido el español, nuevos o de segunda mano, y además de toda clase de objetos y prendas propias para universitarios. Las camisetas con los logos de la universidad eran auténticas virguerías, entre otras muchas cosas. Y de la bookshop de la Universidad de Yale vino mi encuentro con ese sendero inexplorado del que voy a hablar.

Entre los libros de antiguo de la bookshop vine a encontrarme con uno titulado “Un invierno perdido”, con una preciosa encuadernación en pasta dura de tela y una ilustración en la portada con un sol en oro, una rama, un círculo con un viejo representando el invierno, una mariposa y un ángel arrastrando con una cuerda el círculo del invierno. Ojeando sus páginas vi que contenía un poemario, que todas eran de un papel muy grueso, como cartulinas, y que estaban ilustradas. Me enamoré del libro. Solo tenía una pega, estaba escrito en inglés. Pero como soy un tanto fetichista compré tan precioso libro editado por D. Lothrop Company de Boston en 1880. Los poemas estaban firmados por Elizabeth Stuart Phelps y las ilustraciones por Mary Cecilia Spaulding. Pues bien, me picó la curiosidad, no solo de conocer los poemas traducidos, sino por conocer quién era la tal Elizabeth. He de decir que el libro, aunque dedicado en el titulo al invierno trata mayormente, tanto los poemas como las ilustraciones, de la primavera.

Al buscar información sobre Elizabeth Stuart Phelps supe que éste era el nombre de su madre que Mary Gray Phelps adoptó como seudónimo en sus obras. Nació en el seno de una familia conservadora y religiosa en Andover (Massachusetts), en 1844 y fue, además de una prolífica escritora, una ferviente feminista que desafió las tradiciones y asfixiante moralidad de su época. Incluso, en sus últimos años se convirtió en una activista del movimiento de los derechos de los animales. En éste aspecto su novela Trixy generó una gran polémica en la comunidad científica al ponerse en contra de la experimentación con animales.

Desde muy joven, Elizabeth, tuvo una gran facilidad para la narrativa y dejó una importante obra narrativa. Parte de ella dedicada a temas sobre el espiritualismo, entre las que destacó “The Gates Ajar” (“Las puertas entreabiertas”) que se publicó una vez acabada la Guerra de Secesión. En ella cuenta la historia de una niña que ha perdido a su hermano en la contienda y, guardando el luto, cree que se reunirá con él en el más allá, donde la gente sigue siendo física y espiritualmente como acá. Esta novela adquirió mucha fama tanto en EE.UU. como fuera y se tradujo al menos a cuatro idiomas. Pero la obra más interesante de Elizabeth es, en mi opinión, la referente a la lucha por los derechos de la mujer. Compaginó la dedicación a la literatura con una lucha sin cuartel defendiendo la reforma social, la abstinencia y sobriedad y la emancipación de la mujer. Y es curiosa su participación activa en la guerra contra la vestimenta de las mujeres en aquella época, lo que le llevó, en 1874, a instarles a quemar los corsés, “no salvéis las varillas,… Haced una hoguera con los hierros crueles que han controlado vuestro tórax y abdomen…”

Con su novela “The Story of Avis” (“La Historia de Avis”) entra de lleno en la temática feminista adelantándose a su tiempo, ya que se centra en la problemática de la mujer y su rol familiar y social. Relata en ella la lucha de una mujer para equilibrar su vida matrimonial y como ama de casa con su vocación y su pasión por la pintura a la que desea dedicarse. Posiblemente la obra esté inspirada en la propia vida de su madre.

En unos momentos en los que parece que el feminismo haya nacido con las millennials no podemos olvidar que a mediados del siglo XIX, cuando Elizabeth Stuart Phelps irrumpe en escena, la lucha por los derecho de la mujer ya llevaba un tiempo iniciada por las legendarias pioneras del feminismo. La conciencia de la opresión de la mujer en la sociedad patriarcal occidental, se despierta en la Revolución Francesa y ya en 1791, la filósofa francesa Olympe de Gouges publicó la “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”, un artículo en el que reclamaba que las mujeres pudieran tener los mismos derechos civiles que los hombres. Se ve que la ilustración francesa aún no estaba lo suficientemente ilustrada como para aceptar las tesis de Olympe y fue muerta en la guillotina en 1793. Años después Mary Shelley, la creadora de “Frankestein, redactó la “Vindicación de los Derechos de la Mujer”. A mitad del siglo XIX aparecen en EE.UU. las sufragistas con las que el feminismo pasó de la reivindicación en el plano intelectual a convertirse en un movimiento de acción social. Emily Davies y Elizabeth Garret redactaron en Inglaterra la “Ladies Pettión” en 1862 que, presentado a la Cámara de los Comunes por sus aliados, John Stuart Mill y Fawcett, fue rechazada. Y otras muchas le siguieron en la lucha, como Virginia Woolf (1882-1941), Clara Zetkin (1857 - 1933), Amelia Earhart (1897-1937), Simone de Beauvoir (1908 – 1986), Ruth Bader Ginsburg (1933-2020) y, entre ellas, nuestra Elizabeth Stuart Phelps (1844-1911). Gracias a estas pioneras se ha logrado cierto grado de igualdad, aunque aún quede mucho camino por recorrer.

Para mí fue una sorpresa encontrarme con ella a través de su obra “Un Invierno perdido” que simplemente me gustó como libro, como objeto, y que luego pude leer traducido. Me gustó su encuadernación, me parecieron preciosas las ilustraciones, realizadas por la que fue su amiga, la ilustradora Mary Cecilia Spaulding (1884-1925), y me encantaron sus delicados poemas sobre las flores y escenas tropicales, como éste que recojo:

“¡No hay invierno en el mundo!

¡No hay invierno en ningún lado!

La tierra descansa su rostro sobre su brazo,

Y se duerme dentro del aire dorado.”