Jesús Quintana, "cansado y feliz" tras casi tres días "muy intensos de tensión constante"

Un control por sorpresa de guerrilleros rearmados de las FARC en la zona del Cauca el pasado 5 de diciembre, al suroeste de Colombia, acabó con el secuestro del ingeniero agrónomo Jesús Quintana García, que fue liberado casi tres días después. De regreso a casa, el malagueño relata en una entrevista telefónica ofrecida a Trece TV-Cope que se siente "muy cansado y muy feliz" después de haber vivido una experiencia "de tensión constante".

"Es una mezcla, estoy muy feliz por recuperar la libertad, que obviamente es lo más importante que hay, y muy cansado porque han sido casi tres días muy intensos", explica Quintana este martes, pocas horas después de su liberación. Y relata que estaba en un viaje en la zona "por motivos de trabajo" cuando lo detuvieron en un control.

"Me dijeron que me tenía que quedar con ellos hasta que hicieran unas investigaciones, me dijeron que los tenía que acompañar, pero no me hablaron de cuánto tiempo podía ser, me llevaron a las montañas en un coche y allí es donde me tuvieron durante más de dos días y medio", agrega el ingeniero, director del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

En cuanto al trato, asegura que "ha sido correcto, no ha habido violencia física, me dieron de comer". Parece que la presión de grupos agrarios y sociales de la zona, de las autoridades y la Policía española, de la Embajada de España en Colombia y las Fuerzas de Seguridad colombianas, hizo posible que su secuestro se haya resuelto de una forma rápida y sin consecuencias que haya que lamentar.

"Cuando comprobaron que no hacemos una labor en contra y que no era un objetivo, además de tener la presión grupos agrarios y sociales de la zona hizo que me soltaran", considera Quintana. "Somos neutrales, la labor que hacemos revierte en los campesinos, tratamos de mejorar los cultivos, lo que devenga en parte a ellos y creo que eso les convenció", añade el malagueño.

Lo que ignora, por el momento, es si ha habido algún pago de rescate para su liberación, tras la cual contactó con los grupos antisecuestro de la policía de ambos países.

Estas Navidades volará a España para poder ver a la familia y a los amigos más cercanos. "Mi liberación ha sido un gran alivio para la familia y los compañeros de trabajo porque saben lo que supone ser secuestrado por la guerrilla en Colombia y lo que puede conllevar", concluye.

En Colombia desde el 25 de marzo

Quintana está en Colombia desde el pasado 25 de marzo y es el director gerente para las Américas de la Alianza de Bioversity International y el CIAT. En los meses que lleva en el país, Quintana se ha destacado por impulsar proyectos para el desarrollo de tecnologías que ayuden a la seguridad alimentaria y a enfrentar los problemas de los recursos hídricos de la Amazonía.

El CIAT es un centro de investigación científica que trabaja para ayudar a los países en desarrollo a lograr una agricultura más competitiva, rentable y resiliente mediante una gestión más inteligente y sostenible de los recursos naturales. Además de la sede de Palmira, el CIAT cuenta con oficinas regionales para África, ubicada en Kenia; para Asia, en Vietnam, y para Centroamérica, situada en Nicaragua.

En su larga carrera dedicada al desarrollo rural sostenible, Jesús Quintana ha trabajado con organismos internacionales en países como Guatemala, Mozambique, Bolivia, Paraguay, Filipinas y Colombia.