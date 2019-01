“Andalucía tiene de todo, pero hay que ser prudentes y plantearse retos posibles”

–Lleva apenas un día como consejero de Turismo pero ¿qué retos se marca?

–El gran reto es tender la mano al sector de la industria turística en Andalucía. Ir acompañados. Que la iniciativa pública y privada sean capaces de tirar del carro en el mismo sentido va a ser clave para que todos esos buenos datos que ya tiene el turismo en Andalucía puedan mejorar.

–¿Qué perspectivas hay para este 2019?

–Son de un crecimiento en torno al 3 o 3,5%. Hay incluso algunas previsiones más optimistas pero yo creo que hay que estar con los pies en el suelo porque somos conscientes de que hay por delante algunos retos importantes como la oferta creciente del norte de Marruecos o Turquía o el peligro que supone la ruptura del Brexit para un mercado tan importante en nuestra comunidad autónoma como el británico. Por eso insisto en que hay que ser prudentes y plantearse retos que sean posibles. Y ahí lo haremos con los que generan riqueza y empleo en el turismo en Andalucía. Con los que, con su iniciativa, emprendimiento y muchas veces arriesgada visión de futuro han hecho posible que Andalucía sea hoy un referente a nivel nacional y mundial. Es un punto de visita al que todo el mundo quiere acudir.

–Sol y playa es el segmento más tradicional aunque en la última etapa del consejero Fernández, por ejemplo, se abogó por darle más cabida a otros segmentos y por repartir los turistas por toda la región. ¿Qué plantea usted?

-El turismo de sol y playa es muy importante y la provincia de Málaga acapara prácticamente el 40% de los turistas. Pero, al margen de esa cuestión que es real y tiene que tener su peso a la hora de tomar decisiones, no podemos olvidar que precisamente la fortaleza de Andalucía está en la variedad, en esa oferta turística de interior, sol y playa, deportiva, gastronómica, cultural... Andalucía afortunadamente tiene de todo y eso nos sitúa a nivel estratégico en una posición envidiable que no podemos olvidar. Hay turistas que no solo vienen a visitar la catedral de Jaén, sino también las playas de Málaga o a esquiar a Sierra Nevada.

–El principal mercado es el español y en Fitur se quieren atraer más.

–Sí y cada vez hay más españoles y más andaluces que quieren conocer Andalucía. Tenemos que ofrecerle esa oportunidad con un plan de acción que nos convierta en ese referente.

–El británico y el alemán flaquean.

–Sí. No podemos dejarlos de la mano y tenemos que estar presentes en las ferias internacionales.

–¿Qué prevé con los mercados lejanos como Asia?

–Hay que ponerse a trabajar y ver las posibilidades y las potencialidades. No podemos poner en marcha medidas que no sean posibles. La aportación de China o EEUU es aún pequeña y habrá que trabajar de forma racional, con mucho sentido común y mucho conocimiento de los mercados. Para eso está la empresa de Turismo de Andalucía, la Consejería y los empresarios que nos acompañan. Esperamos poder hacer un buen trabajo.