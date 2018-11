“Si el PP gobierna pararemos el Metro en superficie: quita espacio y es peligroso”

Juan Manuel Moreno Bonilla (Barcelona, 1970) repite por segunda vez consecutiva como candidato del PP en las elecciones del domingo y de nuevo lo hace encabezando la lista de Málaga. Lleva ya miles de kilómetros a sus espaldas y multitud de entrevistas donde repite el mensaje central de su campaña; que nunca han sustentado un gobierno socialista en Andalucía y que sólo ellos son garantía de cambio. En su última visita a Málaga el miércoles nos dedica unos minutos para hablar de proyectos para esta provincia.

–¿Por qué es importante contar con un malagueño al frente del gobierno de la Junta?

–Es importante tomar el ejemplo de la sensibilidad de Málaga y llevar la visión de Málaga al gobierno de la Junta. Esta es una ciudad abierta y cosmopolita y echamos de menos una Andalucía que aún está por descentralizar .

–Asegura que en Málaga se pueden hacer maravillas con un gobierno del PP, ¿a qué se refería?

–Evidentemente, por lo pronto se trata de completar las infraestructuras pendientes. Me parece sorprendente que llevemos una década con la avenida de Andalucía abierta en canal por el Metro cuando eso no sería tolerable en otras ciudades. Luego algo tan fundamental como habría sido atender las demandas de los vecinos que no quieren el tramo en superficie y llevar el Metro soterrado hasta el Hospital Civil. Hay proyectos fundamentales como el Guadalmedina, un río en mitad de la ciudad que en otros sitios como Valencia se ha reinventado. Quiero que la Junta asuma ese gran proyecto. También es absolutamente necesario el tercer hospital en la ciudad. Y creo que Málaga puede ser sede de organismos de la Junta descentralizados.

–Lo de traer a Málaga Consejerías llevan años anunciándolo.

–Es verdad que ese tema se ha planteado en otras ocasiones y que hay que hacerlo de manera ordenada. Pero hay muchos organismos vinculados al sector servicios y a la tecnología cuyo traslado sería positivo para Málaga, además de reconocer a la única ciudad de más de 500.000 habitantes que no es capital administrativa de nada.

–¿Pararán la obra del Metro si llegan al gobierno?

–Sí, pararemos ese tranvía (ahora en licitación) que quita espacio a los peatones y a los aparcamientos y además es peligroso. Málaga es una ciudad importante como para que tenga un metro soterrado.

–¿Para la sanidad han hecho propuestas como las urgencias de Tiro de Pichón ¿qué otras ?

–Por supuesto que queremos la construcción del tercer hospital, porque Málaga no tiene una gran infraestructura y luego es prioritario hacer un centro sanitario en la zona este. Será fundamental reforzar el papel de los profesionales sanitarios, que tengan diez minutos para cada paciente, que las pruebas diagnósticas se hagan en diez días, el cribado del cáncer de colon, en definitiva que tengamos en Málaga una sanidad no politizada, donde los profesionales puedan hacer su trabajo y sacar la política de la Sanidad. Yo quiero cambiar la sanidad equiparando a los profesionales con los del resto de España, con una Ley que establezca de diez a quince minutos mínimos por paciente, un margen de quince días para las pruebas diagnósticas, un máximo de 30 a 50 días para las pruebas quirúrgicas y que las listas de espera no superen los 60 días como máximo.

–Málaga está entre las provincias donde más subió el paro en el último mes. ¿Qué propone?

–Lo más importante es atraer inversiones y sobre todo en Málaga. Tenemos una enorme potencialidad para ser sede de empresas tecnológicas, porque las multinacionales buscan calidad de vida y eso Málaga ya lo tiene. Si conseguimos poner en marcha el BMI (bajada masiva de impuestos) y logramos que Andalucía tenga el mismo nivel fiscal que la Comunidad de Madrid, Málaga podría ser un polo de atracción de empresas extranjeras para generar miles de puestos de trabajo. Mire, Netflix podría perfectamente haber venido a Málaga, pensó en venir aquí y al final se ha ido a Tres Cantos (Madrid). Ello habría supuesto 15.000 empleos directos, pero no pueden venir a una comunidad que les fríe a impuestos.

–Esta es su segunda vez como candidato. ¿Será la definitiva?

–Yo a lo que aspiro es a ganar, y si el PP ganó las elecciones en Andalucía hace dos años porqué no vamos a ganar ahora. Nosotros salimos a consolidar el bloque de cambio. El socialismo está agotado y por primera vez se vislumbra esta posibilidad de cambio. Estas no son unas elecciones más, sino que van a ser fundamentales para Andalucía. Se están moviendo las cosas y el socialismo está agotado.

–¿Le preocupa la dispersión del voto de centro derecha en esta provincia?

–Si nos preocupa, porque tenemos en este momento una oportunidad histórica para el cambio y para eso se necesita que el voto se concentre, si no perderemos la oportunidad. Ciudadanos empezó hablando de cambio y en la primera oportunidad pactó con los socialistas. El PP es el único partido que no ha sucumbido a los cantos de sirena del PSOE.