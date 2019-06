La Junta confía en acelerar la llegada del Metro al Centro de Málaga pero no da fecha

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, visitó ayer Málaga y no quiso dar plazos para la puesta en servicio definitiva del Metro en el Centro –estimada en principio para 2021– aunque sí insistió en varias ocasiones en que trabajan “a velocidad de crucero” y que incluso se podría terminar antes. “Nos queremos comprometer con la ciudad de Málaga en seguir avanzando a la velocidad de crucero que ya ha tomado esta obra. Es difícil tener un compromiso firme de fecha y no lo quiero hacer todavía. El compromiso hoy es seguir trabajando con pasos firmes y a este ritmo la puesta en marcha del metropolitano va a llegar antes de lo que inicialmente se ha dicho, pero hay que ser cautos”, afirmó la consejera.

Carazo enfatizó en varias ocasiones que “estamos poniendo todas las herramientas disponibles para avanzar a un ritmo incluso mejor”, pero reconoció que no se atreve a dar plazos de apertura definitiva del Metro en Atarazanas “porque los gobiernos anteriores han dado muchos plazos a la ciudad incumpliendo las expectativas que han generado y este gobierno dará el plazo cuando lo tenga claro y haya una garantía”. La máxime responsable de Fomento subrayó que “el nuevo gobierno de la Junta ha dado prioridad absoluta a esta obra y es la más importante de la Consejería, por lo que estamos al pie del cañón” e hizo hincapié en que “se ha recuperado la lealtad institucional y la colaboración con el Ayuntamiento de Málaga”.

Hay aún numerosas incertidumbres sobre el futuro del suburbano. En estos momentos los dos principales focos están puestos en su prolongación hasta el PTA y hacia el Hospital Civil. Carazo solo explicó que se va a adjudicar “en unos días” un estudio para comprobar cuál es la demanda real de pasajeros del Metro en Málaga para actuar en consecuencia. El estudio licitado es al PTA, aunque la consejera quiere mirar más allá. “Ese estudio incluye todas las opciones y posibilidades, están todas encima de la mesa. Nos va a dar una información clara y objetiva de la demanda del Metro y hacia dónde tenemos que prolongar el Metro en función de que sea más útil y se tenga más rentabilidad social y económica aplicando criterios objetivos y no políticos”, mencionó.

Ante esta respuesta, los periodistas le preguntaron a la consejera si se volvía a abrir la opción de hacer el tranvía al Civil en superficie, un hecho que había sido descartado por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Carazo no fue tajante. “Estamos analizando todas las posibilidades. El estudio de demanda nos mostrará diferentes caminos y tendremos que decidir cuál es el mejor de todos ellos siempre pensando en el interés de los malagueños y en hacerlo de acuerdo con la ciudad”, dijo. Francisco de la Torre, que estaba a su lado, señaló que “la solución que se ha dado era hacerlo bajo tierra y entiendo que se contempla en esos términos”. Francisco Fernández, coordinador de la plataforma No al tranvía al Hospital Civil y sí al Metro hasta el PTA y Campanillas, ha manifestado, por su parte, que "nos encontramos preocupados y desconcertados ante el hecho de que la consejera no descarte el proyecto del tranvía al Hospital Civil cuando Juan Manuel Moreno se comprometió a no hacerlo en una reunión con esta plataforma y con vecinos de Bailén-Miraflores" y ha exigido al gobierno regional que "descarte definitivamente el proyecto del tranvía".

Marifrán Carazo. Consejera de Fomento "Los gobiernos anteriores han dado muchos plazos incumpliendo las expectativas generadas”

De la Torre recordó que en el convenio de 2003 también se habló de dos líneas 3 y 4 a la zona este y norte de la capital respectivamente y apeló a esperar a esos estudios de demanda para ver qué soluciones se adoptan. “Nuestra colaboración con la Junta siempre ha estado, va a estar en éste y todos los temas donde hay coincidencia de intereses. Antes la Junta demostraba indiferencia a que las cosas duraran demasiados años. La Junta está ahora motivada para hacerlo pronto y me alegra de que sea así”, comentó el alcalde.

Carazo visitó el puente de Tetuán, que ha sido reabierto al paso peatonal de los ciudadanos, y las obras en la avenida de Andalucía donde el pasado jueves se concluyó la ejecución de las últimas pantallas que constituyen los muros laterales del túnel y es una de las tareas más arduas.