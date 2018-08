La Junta pide ayudas a los pescadores por la incidencia de toxinas

El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Javier Salas, recordó ayer que la Junta de Andalucía reclamó la inclusión de ayudas para la flota marisquera por los paros ocasionados por el cierre de caladeros afectados por la incidencia de las toxinas DSP y PSP, unas ayudas que sí se habían incluido en el anterior marco europeo y que sí fueron percibidas en los paros ocasionados. Javier Salas recalcó que el establecimiento de ayudas de este tipo corresponde a la Unión Europea y es el Gobierno central español, como el del resto de estados miembros, el que debe negociar, presionar y defender los intereses de cada sector en las políticas comunitarias para que estas ayudas sean contempladas.

El delegado insistió en que "las ayudas que ahora exige el PP a la Junta de Andalucía las establece la Unión Europea y sí fueron contempladas en el marco europeo anterior, que no fue negociado por un Gobierno del PP como ha ocurrido en el actual marco europeo en el que Andalucía ha vuelto a ser maltratada por la nula defensa que el PP hace de los intereses de los andaluces, especialmente del sector agrario y pesquero". Salas recordó que en la negociación del actual marco europeo "no sólo no se defendieron a los sectores agrícolas y pesqueros de Andalucía sino que se recortaron a Andalucía 1.000 millones de euros de la actual Política Agraria Común de los fondos que la Unión Europea asigna a los estados". Asimismo, explicó que en el marco europeo 2007-2013 se establecieron 1,53 millones de euros de ayudas a los marisqueros de Andalucía -la mayoría de esta flota pertenece a Málaga- para circunstancias como la relativa a la incidencia de toxinas en el marisco. Además, insistió en que "el apoyo de la Junta de Andalucía al sector agrícola y pesquero es indudable.