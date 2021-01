La Junta dice que los contagios en Málaga son "alarmantes", pero que la presión asistencial es "razonable"

"El nivel de contagios es alarmante, pero la presión asistencial está en datos razonables y por ahora no hay que coger las llaves del pabellón de Carranque". Es la afirmación que ha hecho este jueves la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro. En la actualidad hay 352 pacientes ingresados con Covid en la provincia y 38 en UCI. Ello supone que los enfermos con el virus ocupan el 18% de las camas de hospitalización y el 15% de las de Cuidados Intensivos.

"Los casos siguen subiendo, pero el número de ingresos es aceptable", ha asegurado Navarro. La razón, según ha explicado, es que "no es directamente proporcional" el número de nuevos casos con el de hospitalizaciones porque crecen más los primeros que las segundas, algo que en este escenario "es positivo".

No obstante, la delegada ha sido rotunda: "La situación empieza a ponerse complicada". Por eso, ha hecho un llamado a la responsabilidad de los ciudadanos. "Hemos tenido unos días de esparcimiento que debemos dejar aparcados. Toca ser más cautos que nunca y reducir al máximo las relaciones sociales y los aforos", ha recalcado.

La mayor parte de los nuevos contagios pertenecen a la cepa británica

Navarro ha indicado que en caso de que la presión asistencial empeore, la primera medida será parar las operaciones no urgentes, como ya se hizo en la primera ola. Luego, los hospitales reorganizarían sus recursos. Si no fueran suficientes, se recurriría a la sanidad privada, como también se hizo en abril pasado. El Hospital Auxiliar de Carranque, preparado al inicio de la crisis sanitaria y que estuvo a punto de utilizarse, se abriría en caso de que todos los recursos anteriores resultaran insuficientes. Y si Carranque se llenara, se habilitaría el Palacio de Ferias de Málaga como segundo hospital auxiliar. La delegada ha precisado que en esa hipotética situación también estarían disponibles los palacios de ferias de Torremolinos y Marbella, así como pabellones deportivos de las cabeceras de comarcas. Pero Navarro ha remarcado que por ahora, no se contemplan esos escenarios.

La representante autonómica ha concretado que en Málaga se han acometido actuaciones en infraestructuras sanitarias por 22 millones de euros, tanto en hospitales como en centros de salud, para ampliar UCI, mejorar Urgencias y establecer el doble circuito (Covid-No Covid). Para 2021, además de los fondos Covid, se destinarán 29 millones a infraestructuras de la sanidad. De esa cifra, "más de 15 millones" se dedicarán a la atención primaria. Entre las obras, citó el centro de salud de El Palo, el de los Pacos en Fuengirola y el de Nerja. Además, reiteró el compromiso con el proyecto del tercer hospital, que "sigue adelante".

La mayor parte de los contagios que han provocado este "incremento tan exponencial" de casos son de la cepa británica. Por eso, el virus se propaga de manera tan rápida y explosiva, dado que es una variante un 70% más contagiosa. Málaga tiene en la actualidad una tasa de 380 casos por 100.000 habitantes. En Andalucía ese indicador es algo más bajo, de 360. Es la cuarta provincia -después de Almería, Jaén y Cádiz- de indicencia del Covid.