La Junta cuestiona que los abogados tengan que declarar si tienen antecedentes contra las mujeres

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se ha pronunciado este viernes sobre la norma que prohíbe a los abogados varones del turno de oficio con antecedentes penales contra la mujer asistir a víctimas de violencia de género, manifestando tener la certeza de que "cuando se asume la defensa de una persona que ha sufrido violencia de género, el profesional que lo hace no solo tiene esa responsabilidad, sino una vocación de ayuda que excede muchas veces ese plano". Por tanto, a su juicio, este Real Decreto establece "dudas" y "diques" sobre los profesionales que "no acaban de ayudar".

El 11 de octubre de 2021, el Defensor del Pueblo efectuó una recomendación al Ministerio de Justicia relativa a la imposibilidad de que las víctimas de violencia de género fueran asistidas y representadas por abogados que hubiesen sido condenados por delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual o la intimidad de la mujer a raíz de una queja trasladada por una federación de asociaciones de mujeres. De esta manera, en Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 586/2022, de 19 de julio, por el que se modificó el Reglamento de asistencia jurídica gratuita para garantizar las mujeres que sufren o han sufrido la violencia a manos de hombres "un asesoramiento de calidad".

Si bien, esta norma jurídica no solo incluye a las afectadas por violencia de género, sino que también incluye a víctimas de terrorismo, trata de seres humanos, menores de edad y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Por tanto, los letrados no podrán ejercer la defensa legal en el turno de oficio de estas personas si han sido condenados por delitos de la misma naturaleza. Este último apartado del Real Decreto es el que ha derivado en una polémica en el Colegio de Abogados de Málaga.

El organismo envió solo a los letrados hombres que pertenecen al turno de oficio en materia de violencia de género la declaración responsable sobre la ausencia de antecedentes penales contra la mujer, a pesar de que el el escrito también se incluyen el resto de delitos mencionados anteriormente, en los que también pueden incurrir las letradas. Sin embargo, ellas no han recibido ningún escrito, por lo que algunos abogados han denunciado sufrir un trato "discriminatorio".

Al respecto, Nieto ha considerado que la norma "no se ha redactado adecuadamente o no se ha hecho una interpretación correcta", lo que ha generado gran confusión y división de opiniones. Asimismo, ha señalado que el Real Decreto "no se ha consensuado adecuadamente" con los profesionales del derecho. "Nos gustaría que cualquier norma en esa materia se dialogue y se trabaje previamente para que antes de ser aprobada tengamos garantías de que no genera controversias de ningún tipo", ha manifestado.

No obstante, ha defendido que el Colegio de Abogados de Málaga "lo está resolviendo bien" y que lo que hay que "evitar es generar controversias añadidas", pues el objetivo, ha apuntado, "es acabar con la violencia de género. Todo lo demás es ruido y lo que sea ruido perjudica esa lucha que tiene que emprender la sociedad española para erradicar esta lacra".

Por su parte, el decano de la Abogacía de Málaga, Salvador González, alega "estar cumpliendo simplemente la ley, lo que no quiere decir que a nosotros nos guste". Asimismo, ha aclarado que, de momento, solo se ha enviado la declaración a los letrados que pertenecen al turno de violencia de género, a pesar de que el escrito también hace referencia a antecedentes por terrorismo, trata de trata de seres humanos, y de delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con discapacidad. Por ello, justifica que solo los hombres pueden incurrir en este tipo de delitos contra las mujeres y, de ahí, que ninguna mujer haya recibido este documento.

"Ahora mismo lo que estamos haciendo es estudiar la solución a esta norma. Desde el Colegio barajamos enviar la declaración responsable a todo el turno de oficio -incluidas las mujeres- con el apartado que hace referencia a los delitos de terrorismo, de trata de seres humanos, contra los menores y con discapacidad o crear un turno específico solo relacionado con esas infracciones porque hay muchos abogados que hacen otras asistencias que no tienen nada querer con esos requisitos", expresa. La finalidad, asegura, es "llevar a cabo lo que resulte menos invasivo para nuestros colegiados".