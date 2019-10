La Junta elaborará el primer estudio sobre soledad no deseada en personas mayores en Andalucía, según ha informado el director general de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Daniel Salvatierra.

Durante su participación en el curso 'Soledad en Personas Mayores' junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la delegada Territorial de Igualdad en Málaga, Mercedes García Paine, Salvatierra ha detallado que el objetivo de dicha investigación "es analizar la problemática social de la soledad no deseada y el aislamiento social de las personas de 55 y más años residentes en Andalucía".

Así, ha explicado que en la Consejería de Igualdad no existe un estudio de estas características en la comunidad autónoma, precisando que las estadísticas existentes "únicamente muestran el número de hogares unipersonales, sin especificar cuáles son los niveles de soledad no deseada social y emocional, y de aislamiento social de las personas de 55 y más años residentes en Andalucía y las características sociodemográficas que las definen".

No existe un estudio de estas características en la comunidad autónoma

De este objetivo general se derivan seis objetivos específicos, todos ellos tratados con perspectiva de género y de edad, como será estimar el número de personas de 55 y más años que se encuentran en una situación de soledad no deseada o aislamiento social en Andalucía o establecer un mapa de la soledad, mediante la geolocalización a estas personas.

También se pretende conocer cuáles son las características sociodemográficas de estas personas; definir las diferentes dimensiones de la soledad --social, familiar, emocional y conyugal-- para los diferentes grupos de riesgo; conocer cuáles son las estrategias y recursos que siguen o intentan las personas para combatir la soledad no deseada, en especial aquellos relacionados con el uso de las TIC; y por último establecer cuáles son los factores de riesgo y de protección relacionados con la situación de soledad no deseada.

Una financiación de 15.000 euros

El investigador principal de este estudio, que verá la luz en enero de 2020 y contará con una financiación de unos 15.000 euros, será el profesor de la Universidad Pablo de Olavide Juan Manuel García González.

Este profesional, han precisado desde la Junta, tiene amplia experiencia en la investigación en demografía, salud pública y envejecimiento. En los últimos diez años ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales financiados en convocatorias competitivas sobre envejecimiento y salud.

También se pretenden definir las diferentes "dimensiones" de la soledad -social, familiar, emocional y conyugal- para los diferentes grupos de riesgo

Mapa de soledad

En una segunda parte, se realizará un mapa de la soledad en Andalucía, en especial atendiendo a la variable hábitat, de modo que se puedan determinar si existen características geográficas en la prevalencia de la soledad.

Este proyecto prevé dos tipos de resultados: de utilidad social y académicos. En primer lugar, el principal objetivo de este proyecto es crear documentos que permitan una transferencia de conocimiento a la sociedad para poder establecer mecanismos de intervención y protección sobre la soledad no deseada y el aislamiento social entre las personas de 55 y más años residentes en Andalucía.

En segundo lugar, los posibles resultados de carácter académico se publicarán en formato de artículos en revistas de impacto nacional e internacional y en congresos científicos que podrían ser de diferentes ámbitos: ciencias sociales, población, gerontología, salud pública, epidemiología o medicina.