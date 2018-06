La Junta insiste en que la ubicación del nuevo hospital será una decisión técnica

Un día después de que la Diputación ofreciera gratis el suelo para el nuevo Regional si se construye junto al Civil, la Junta reiteró ayer que la decisión sobre la ubicación -para la que también se baraja la parte trasera del Materno- se basará en criterios técnicos. "Con los técnicos del área constructiva, habrá que buscar la ubicación mejor que tenga más posibilidades", dijo el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. No obstante, cobra fuerza la opción del Civil. Aunque Ruiz Espejo no despejó cuál será el emplazamiento del hospital, apuntó que "con más posibilidades me refiero a que no tenga cargas y que no tenga otros servicios que imposibiliten ponerlo en ese lugar".

Ambos suelos son propiedad de Diputación. El presidente de esta institución, Elías Bendodo, sostuvo el jueves en un desayuno informativo del Grupo Joly que en el caso del terreno situado junto al Materno exigirían "una compensación" ya que allí se sitúan La Noria, el centro Virgen de la Esperanza, una residencia para discapacitados intelectuales, el centro Montessori y la casa Ronald McDonalds. En cambio, la cesión del solar donde están los aparcamientos del Civil sería "sin contraprestaciones".

Ruiz Espejo agradeció la buena disposición de Bendodo y apuntó: "Esa es la línea y la voluntad que mostramos desde el Gobierno andaluz; colaboración, cooperación y compromiso cierto para que esta gran infraestructura necesaria para Málaga se pueda sacar en este mismo año". Recordó que Salud prevé licitar la redacción del proyecto a finales de año, aunque matizó que para ello primero debe despejarse la ubicación.

El delegado fue sin embargo crítico con el alcalde, Francisco de la Torre, quien el jueves saludó a la cabecera de la manifestación de la sanidad, aunque después se retiró. El manifiesto de la movilización exigió "responsabilidad" a todas las administraciones para que el nuevo hospital salga adelante.

Por eso Ruiz Espejo manifestó: "Yo espero que ese mensaje de colaboración de todas las instituciones sea para todos, también para algunos que fueron a la manifestación. Ha habido correos del Ayuntamiento que han convocado a la manifestación, incluso la presencia del propio alcalde. Habría que llamarlo más a colaborar con la Junta en la aportación de terrenos. En la manifestación de los pensionistas no lo vimos".

El delegado andaluz confió en que la colaboración de la Diputación se mantenga, pidió buena disposición hacia el proyecto de todas las instituciones y garantizó que el Gobierno autonómico actuará con "responsabilidad" para respetar el dictamen del grupo de expertos y de los más de 300 profesionales que han diseñado el plan funcional del hospital. Técnicos que por cierto prefieren la ubicación en la parte trasera del Materno.

Ruiz Espejo insistió en la necesidad de colaboración del Ayuntamiento "que es con quien tenemos que negociar". Ya hubo una reunión entre la Junta y el Consistorio en la que precisamente el alcalde se mostró a favor de la ubicación en el Civil y la Consejería abrió el abanico a este emplazamiento ya que hasta entonces apostaba sólo por la trasera del Materno.

Ante la manifestación del jueves, el delegado dijo que respetaba a los que se movilizaron por defender una sanidad pública de calidad, pero recordó el compromiso tanto de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como de la consejera, Marina Álvarez, con el nuevo hospital. Resaltó además que en los últimos años Málaga es la única provincia en la que se han abierto dos hospitales -el de Ronda y el del Guadalhorce- y que hay otros dos en marcha -el nuevo Regional y el de Estepona-. Además, recordó que para este verano se incrementará un 2% el presupuesto para sustituciones, que se contratará a más de 3.700 profesionales y que se invertirán 25,2 millones de euros. También destacó las mejoras que se están realizando en el equipamiento. Con todas estas actuaciones, dijo Ruiz Espejo, "responderemos a las necesidades" que tiene la sanidad de Málaga.