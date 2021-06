La Junta licita obras por 302.000 euros en el recién acabado Hospital de Estepona

El Hospital de Estepona es nuevo. La obra fue recepcionada hace menos de un año, aún no se ha abierto al completo porque no tiene hospitalización ni Urgencias y ya prevé obras: la Junta de Andalucía acaba de licitar trabajos de “reajuste de las instalaciones” por valor de 302.000 euros.

El Ayuntamiento de la localidad le construyó el centro sanitario a la Junta tras invertir 17 millones de euros. Lo acabó en diciembre de 2018. Pero, a petición de la Consejería de Salud, tuvo que hacerle reformas. Finalmente, la Administración autonómica lo recepcionó en agosto de 2020. El compromiso era abrirlo ese año. Pero se incumplió el plazo. Por fin, la hospitalización se puso en marcha el 8 de febrero de este año para ingresar allí a los pacientes Covid que desbordaban al Hospital Costa del Sol. Por poco tiempo, ya que esta área volvió a cerrarse el 23 de marzo. Ahora este centro hospitalario de alta resolución (Chare) funciona en realidad sólo como un centro de alta resolución (CARE), ya que no tiene hospitalización.

En resumen, un hospital que no lleva acabado ni tres años y que aún no ha abierto al completo, ya acomete obras. La licitación fue publicada el pasado 21 de mayo en la Plataforma de Contratación de la Junta. El presupuesto es de 302.260,91 euros sin IVA y de 365.735,70 con este impuesto. El plazo de ejecución es de ocho semanas, sin prórroga. No se admite el fraccionamiento de los trabajos, sino que deben adjudicarse a una única contratista.

Según explicaron desde la Agencia Sanitaria Costa del Sol –de la que depende el hospital– se han publicado “dos expedientes para el reajuste de las instalaciones a la puesta en marcha progresiva de la actividad en las distintas áreas asistenciales del centro”. Desde la Agencia se indica que “se trata de dos expedientes que contemplan, por una parte, obras para la mejora de las instalaciones de cara a ofrecer una mayor seguridad y fiabilidad en su mantenimiento y, por otro, una serie de adaptaciones surgidas para la mejora de los dobles circuitos asistenciales y la regulación de los flujos de movimiento de usuarios por las distintas zonas, garantizando así la seguridad de pacientes y profesionales”.

Según la propia licitación, se trata de “una reestructuración parcial de las plantas baja, primera y segunda” que contempla la “renovación de elementos constructivos y de circulación general”.

En la planta baja, en el Área de Farmacia se prevén reformas para adaptar los despachos a las necesidades eléctricas, así como la unificación de dos almacenes.

En la primera planta, se contempla un vestuario en la sala de espera de Resonancia Magnética. En la zona de Traumatología se pretende reestructurar el área utilizando salas contiguas destinadas inicialmente a laboratorios como consultas. En la parte dedicada Oftalmología también se acometerán modificaciones en la distribución de algunas consultas; en el Área de la Mujer será demolido un tabique para mejorar la distribución interior y en la zona de Anestesia se realizarán cambios para una mayor conexión de las consultas. En Urgencias, se ampliará la puerta trasera del triaje 2 para que las camillas accedan sin dificultad.

En la planta segunda, donde se localiza Hospitalización y Bloque Quirúrgico, se reubicarán puertas.En la entrada del edificio, las reformas se acometerán en las puertas para mejorar la seguridad y el acceso al hospital.