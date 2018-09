La Junta refuerza la plantilla docente pese al descenso de 1.453 alumnos

Escolarización en el aire para 180 estudiantes a 10 días del curso

A falta de 10 días para el inicio del curso de secundaria y bachillerato, más de 180 estudiantes de Teatinos aún no saben dónde podrán cursar sus estudios, después de que, ante el retraso de las obras del nuevo centro en Teatinos, Educación propusiese como alternativa para este año impartir las clases en aulas prefabricadas instaladas en la Universidad Laboral. "No hay nada hecho aún, no está ni preparado el terreno para las instalaciones, ni los accesos", señaló a este periódico Mar Villanueva, portavoz de la plataforma Prometo, quien aseguró que "estamos muy molestos ante la falta de transparencia e información con los padres de Teatinos". "Nos tienen totalmente abandonados", apostilló, recordando que "la escolarización es una obligación". Ante esta situación, la delegada territorial de Educación, Patricia Alba, mostró ayer su "tristeza" al no contar aún con la licencia del Ayuntamiento para acometer las obras para la construcción de las aulas prefabricadas, pese a que dicha solicitud se registró en el Consistorio el 10 y 17 de agosto, por lo que instó al alcalde a resolver con mayor celeridad los trámites necesarios para que el próximo día 17 se puedan iniciar las clases.