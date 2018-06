La Junta responde que en financiación turística debe "tratar a todos por igual"

En su intervención y también en el turno de preguntas, el titular andaluz de Turismo aludió a la importancia del preacuerdo del convenio de hostelería firmado en Málaga la pasada semana y que es un ejemplo y referente, pese al "disenso y a los problemas que hubo y que han tenido en vilo a todos". "Al convenio se ha llegado por la generosidad de ambos y creo de verdad que hemos sido ejemplarizantes y ejemplares", manifestó y añadió: "En Baleares no tienen que decirnos cómo se negocia. Aquí se han puesto las bases para ser un referente en toda España".

El titular andaluz de esta Consejería, pese a que ha incidido en que se lleva "muy bien" con Bendodo, como este ya aclaró, no es partidario de "romper ese acuerdo entre las ocho provincias", por el cual todas perciben de la Consejería la misma cantidad económica para promoción de los patronatos de turismo. "A eso no voy a renunciar nunca y aviso a Bendodo de que si detecto que alguna provincia tiene un problema grave en el que pueda estar quedándose atrás, la Junta la apoyará para que esté por delante porque esa es la función que tenemos que tener con las ocho provincias, que suman nueve millones de habitantes de población", sostuvo

El consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, respondió al presidente de la Diputación malagueña y de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, que el Gobierno andaluz busca "la equidad" en el turismo en la comunidad autónoma y que no dará más financiación "a quién más tiene", en referencia a la reclamación del dirigente del PP de que el Gobierno andaluz aportara más a la provincia malagueña, teniendo en cuenta su potencial turístico, que representa entre el 40 y 50 por ciento del sector en Andalucía. Fernández, en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía, al ser cuestionado por la petición del también presidente del PP de Málaga en un foro organizado por el Grupo Joly, empresa editora de este periódico, manifestó que hay que "tratar a todos por igual". "Incluso, si me apuras, ayudar a los que menos tienen",remarcó.

Reclamación para que el Gobierno actúe con la vivienda turística

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, insistió ayer en que hay fórmulas para atajar el problema de las viviendas de uso turístico y ha asegurado que al igual que hizo con el anterior gobierno del PP, se lo va a plantear al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que "es necesario armonizar y homogeneizar" la normativa estatal. Fernández incidió en que desde el Gobierno andaluz "creemos que necesitamos una armonización normativa por parte del Estado". En este sentido, afeó al anterior Ejecutivo que no convocara en los últimos tres años una reunión sectorial de turismo. "No nos ha dado la oportunidad a las comunidades autónomas de decirle al ministro las condiciones, necesidades o realidad del territorio", valorando que la nueva ministra de Turismo, Reyes Maroto, ya ha dicho que "le preocupa" la vivienda de finalidad turística y ya ha anunciado que va a convocar "pronto" una sectorial. "Creo que tenemos que tener un cambio donde seamos más flexibles a los problemas que podemos trasladar cada uno de los territorios, que no son iguales, pero sí tener soluciones comunes", dijo.