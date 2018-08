La Junta, satisfecha con los datos turísticos y el mercado nacional

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, valoró los datos turísticos en el transcurso del verano, que van "muy bien" y recordó que, según el comportamiento de los primeros meses del periodo estival, hay una previsión de crecimiento que estará en torno al 2,5 por ciento en todo el verano. "Después de ver cómo mayo fue un buen mes y junio tuvo unos crecimientos, no como esperábamos, sino algo menores, se espera una previsión sobre el 2,5% de incremento en las pernoctaciones", reiteró, calificando la previsión de "realista y que se adapta a los movimientos".

A juicio del consejero andaluz de Turismo, "tenemos que ver no sólo el número de pernoctaciones, también ver cómo están creciendo de forma sensible todas las plazas aéreas, que está creciendo no sólo en la costa, también en el interior, con Sevilla con su mejor julio", valoró. Por otro lado, recordó que los niveles de ocupación, en el caso de Málaga, están en el 88 por ciento previsto de media para esta semana de Feria. De igual modo, incidió en que se está recuperando el turismo nacional, además de que el turismo internacional, sobre todo el británico y el alemán, siguen apostando "por la calidad que ofrece Andalucía". "Siguen apostando por la región como un destino de calidad donde pasar por sus vacaciones", concluyó.

Lo que tratamos es hacer valer la Feria como un escaparate de toda Andalucía"

Los consejeros de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero; de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, y de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, visitaron ayer la Feria de Málaga, junto con, entre otros, la subdelegada del Gobierno, María Gámez; el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, José Luis Ruiz Espejo, y el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Daniel Pérez.

Carnero valoró la importancia de la Feria de Málaga, que "supone el culmen en verano" en la provincia y en toda Andalucía. "Es una Feria que genera muchísima riqueza y estamos seguros de que, además, genera ilusión y saber estar en toda la ciudadanía, que es importante para todos". dijo. Carnero. "Lo que tratamos en el día de hoy [por ayer] es hacer valer la Feria como un escaparate para toda Andalucía y, en general, tratar de enseñar a todos los que nos visitan todas las cosas maravillosas que tiene la ciudad en estos días, tanto en el centro como en el Real", concluyó el consejero de Empleo durante su visita a la Feria.