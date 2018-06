Málaga conmemoró ayer el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Así, en las puertas del Ayuntamiento, donde estuvo presente la Corporación municipal, encabezada por el alcalde, Francisco de la Torre, acogió el acto en el que Charo Alises, doctora en ciencias de la comunicación y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga, dio lectura al manifiesto, así como la moción institucional aprobada.

En el manifiesto se precisa que el 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI, "es una jornada de reivindicación de los derechos humanos de las lesbianas, gais, trans, bixesuales, intersexuales, personas no binarias y otras identidades y realidades disidentes. No olvidando el papel que tuvieron las personas radicalizadas y las trabajadoras sexuales". Asimismo, se precisa que "hoy, aquí, en Málaga no se festeja, no se celebra, hoy [por ayer] levantamos la mirada con orgullo y reivindicamos por ser quienes somos y como somos y lo hacemos por aquellas personas que no pueden hacerlo".