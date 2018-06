Limasa pública, sí; pero sin condiciones

La intención del alcalde de Málaga, Francisco De la Torre, de municipalizar la empresa mixta de limpieza Limasa condicionando una parte del salario de los trabajadores a la productividad se ha encontrado con la negativa de todos los grupos de la oposición. El equipo de gobierno del PP ha recibido el primer varapalo en el complejo camino hacia el modelo público, además de granjearse una enemistad manifiesta en este asunto con su socio de investidura, Ciudadanos.

La moción urgente en ese sentido presentada por el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento en el Pleno celebrado ayer no prosperó y obtuvo 18 votos en contra, ya que el resto de los grupos no está de acuerdo con ligar el futuro modelo de gestión a la productividad de la plantilla y al resultado de las encuestas que el regidor propone para que los ciudadanos muestren su satisfacción sobre el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria.

Pero a efectos prácticos poco supondrá esa escenificación que supuso el rechazo de todos los grupos municipales porque, según fuentes municipales, el equipo de gobierno tiene intención de seguir la misma hoja de ruta marcada y avanzar en la negociación que inició con los sindicatos con representación en Limasa hace ya tres semanas para que el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sea público. Es decir, el alcalde no va a desistir de su idea de lo que considera "un mecanismo de innovación social".

Ayer ya lo advirtió en el Pleno: "Es un círculo virtuoso, y algo innovador y positivo para todos". De hecho, volvió a defender el modelo escogido porque "la voluntad es no usar la reversibilidad" y añadió que "qué mejor manera que opine la gente si eso es educativo para todos, para que se impliquen en ello". Además, criticó que a la oposición "no le interese el aspecto de pedagogía para la ciudad", a pesar de estar convencido de que "esa es la clave".

Sí obtuvo el respaldo de todos los grupos políticos, salvo el voto en contra de Ciudadanos, la moción del PSOE que planteaba iniciar los trámites para la municipalización de Limasa, algo que ya ha comenzado. En la misma línea iba la propuesta presentada por Málaga Ahora y que también fue aprobada por el PP, en este caso en todos los términos planteados.

Así, el grupo popular se compromete a fijar un calendario en el que se especifiquen tanto la fecha de resolución de la actual prórroga del convenio de Limasa como los pasos y resoluciones que sean necesarias para dicho proceso. Además, el acuerdo implica respetar los derechos adquiridos de los trabajadores y mantener informados a los grupos de la oposición de los pasos que se vayan dando.

Pero a pesar de ese apoyo general a la municipalización de Limasa, el debate plenario no estuvo exento de ataques de unos y a otros por la disparidad de criterios con respecto al cómo y por qué de la municipalización. El dardo más envenenado fue lanzado por el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Juan Cassá, al alcalde de Málaga, al que le reprochó que se comprometiera a un modelo híbidro para "ahora salir y cambiar no de opinión, sino de postura", lo que dijo que esto les "hace desconfiar".

La formación naranja, no obstante, respetará la decisión del Pleno aunque Cassá dejó claro que "nos negamos a apoyar este fracaso" y le preguntó a De la Torre si "se ha pensado bien los compañeros de viaje y si ha reflexionado si son igual de leales". Le surgen otras dudas cómo de "dónde va sacarse la financiación para las máquinas o cómo van resolver las encuestas si los partidos políticos no le apoyan", por lo que se mostró "muy escéptico de que pueda llevar esto a cabo porque son muchas incógnitas" y le advirtió que "va a jugar con la pelota, pero no va a meter gol".

Ante el duro ataque de su socio de investidura, De la Torre le recordó que no ha habido sorpresa en ese tema porque la propuesta de un modelo híbrido "no estaba madura" y ahora se opta por la municipalización "sin atropellar los derechos de nadie".

A pesar de estar de acuerdo con la decisión tomada de que Limasa sea una empresa pública, el PSOE también se mostró bastante crítico con la forma de proceder del regidor malagueño, al que el portavoz municipal del grupo socialista, Daniel Pérez, criticó que "puso una cortina de humo para eclipsar el Debate del Estado de la Ciudad y no se vieran las carencias en la gestión".

"Está acorralado y no para de improvisar", lamentó Pérez refiriéndose a De la Torre y del que dijo además que "ha entrado en la rutina, el agotamiento de ideas e improvisación". Así, le pidió que sea "valiente" para que Limasa sea finalmente una empresa municipal pero sin que "extorsione a los trabajadores".

Más conciliador se mostró el portavoz municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, que se mostró satisfecho para la decisión adoptada por el PP, si bien lamentó "el tiempo y ahorro perdido". Pero más allá del reproche tuvo palabras también para el resto de grupos a los que insistió en que lo importante es que la municipalización sea finalmente una realidad "para hacer la mejor limpieza para Málaga".

Incluso ayer con la apoyo del grupo municipal popular de municipalizar el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, mostró sus dudas de que el anuncio del alcalde "se fuera a cumplir", por lo que cree fundamental contar con un cronograma con el que ir dando pasos seguros.