Llegada de familiares a Málaga: Dulces reencuentros por Navidad

Nerviosos, con la mirada al frente, leyendo cada minuto el cartel luminoso que avanzaba la llegada del próximo AVE procedente de Madrid, con la emoción bien sujeta hasta ver salir a los primeros viajeros tras las puertas de cristal. Así esperaban en la estación María Zambrano los malagueños que recibirían entre los recién llegados a sus hijos, nietos, hermanos que han estado meses sin poder volver, a los que han echando mucho de menos y cuyo regreso a casa cobra esta Navidad más sentido que ninguna.

Este 23 de diciembre, amparados por el permiso de reagrupación familiar para estas fiestas, recién pasada la segunda ola del coronavirus, después de momentos duros de incertidumbre, restricciones y miedos, los reencuentros fueron el mejor regalo.

Antonio hacía seis meses que no veía a su hija, que es jueza y trabaja en Madrid. Con su sobrino Luis la esperaban con muchas ganas de abrazarla de nuevo. “Se ha hecho una PCR antes de venir”, comenta Antonio y asegura que en las celebraciones “seremos los justos y necesarios”. No es cuestión de arriesgar innecesariamente.

Pilar y su madre, la abuela Pilar, esperaban a su hijo y nieto, que estudia en Valladolid. Tras hacer transbordo, llegaba a Málaga en el AVE de las 12:25. “Lleva sin venir desde principios de curso y aunque estamos muy contentos de que estudie lo que quiere y de esta experiencia vital, lo estamos echando muchísimo de menos”, comentaba Pilar y aseguró que estas fiestas “no va a haber reunión, haremos un Classroom”, bromeaba la docente.

Otra Nochebuena serían 12 a la mesa, en esta compartirán mantel los núcleos de familiares convivientes. “Lo que se debe de hacer”, apuntó la abuela, que teme que la tercera ola ya esté en camino. “Nos cuesta mucho cumplir las normas, algunos porque ya están aburridos y otros porque son unos inconscientes”, sentenció.

Emilia y su hija Berta aguardaban a Bruno, hijo y hermano que estudia en Valladolid y que desde el pasado octubre no ven. “Sí que teníamos muchas ganas de que viniera, imagínate”, afirmaba Emilia. Su otra hija llegaba esa misma tarde desde Bratislava, la capital de Eslovenia, para completar la reunión.

“En Nochevieja hubiera venido la familia más extensa pero este año no se va a hacer porque romperíamos muchos grupos burbuja”, explicaba Emilia. Su hija mayor se realizó una PCR antes de subirse al avión y luego ser haría un test de antígenos “para quedarnos todos más tranquilos”.

“Si no hubieran abierto Andalucía para las fiestas nos habríamos llevado un mal rato, pero lo aguantas porque sabes cómo está la situación, aunque prefiero tenerlos conmigo, está claro, vamos a ser muy prudentes”, añadía Emilia.

Candela y la pequeña Cayetana miraban expectantes a cada viajero en busca del rostro de su hermano Manuel. En una cartulina azul se podía leer: “Bienvenido a casa, tito. ¡Te queremos mucho!” Desde finales de agosto no habían vuelto a abrazarse, así que cuando por fin se encontraron, se achucharon con fuerza. “El recibimiento ha sido muy emotivo, estoy muy contento porque los he echado mucho de menos, no me esperaba aquí a mi sobrina, ha sido una sorpresa”, señaló Manuel.

Con “mucha cautela y responsabilidad” intentará ver también a sus abuelos y compartir la Nochebuena con sus padres. “Vamos a ser pocos, pero estamos contentos de estar juntos”, comentaba Candela, que junto al recién llegado se iba a hacer un test de antígenos para poder celebrar más tranquilos. El tren, comentaba Manuel, venía lleno de viajeros.

En agosto se marchó Elena, de 29 años, a trabajar a Madrid, por lo que la segunda ola la ha pasado alejada de su hermana y sus padres, que la recibían emocionados, con una alegría que ni la mascarilla podía ocultar. “Me he hecho un par de pruebas para poder venir con seguridad”, decía y aseguraba que este año no iba a ver a sus abuelos. “Lo que toca es guardar las medidas, hay que ser responsables”, apuntaba.

Isabel, con su pareja y su hijo, al que le gusta mucho venir a Málaga a pasar tiempo con los abuelos, relataba que la Policía le preguntó en Madrid el propósito de su viaje. “Les hemos dicho que veníamos a ver a nuestra familia en Málaga, aunque yo estoy empadronada en Madrid mi DNI refleja mi lugar de nacimiento, así que ha bastado con eso”, explicó. “Esta Nochebuena estaremos solo nosotros para intentar cumplir las normas y que vaya todo lo mejor posible”, concluyó.

Ana, María y Ana se abrazaron a Lucía, que las esperaba en la estación. Son amigas y las tres que viven en el mismo colegio mayor de Madrid estaban deseosas de reunirse con la pieza del cuarteto que faltaba. Risueñas, felices, encantadas de la vida por brindarles un nuevo momento juntas. Así iniciaron sus vacaciones, cerca de los suyos, refugiados en el calor que genera el cariño, agradecidas por poder disfrutar del hogar esta Navidad.