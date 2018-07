Madina espera que el nuevo Gobierno deje atrás "la corrupción" del PP

El ex diputado socialista Eduardo Madina confió ayer en que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "deje atrás una etapa que nació en 2011 -cuando el PP accedió al Ejecutivo central- y que duró hasta la última moción de censura" y que estuvo marcada por la "corrupción" y las "malas decisiones en el ámbito del funcionamiento del propio sistema democrático", y que "empiece a dibujar un tiempo nuevo". Así lo dijo antes de protagonizar un encuentro en uno de los cursos de verano de la Universidad de Málaga (UMA), titulado Radicalización violenta y terrorismo: desafíos contemporáneos a la seguridad. El ex diputado socialista subrayó que dicha etapa se caracterizó por "la ruptura de la cohesión social y de los derechos de los trabajadores, una España donde los ministros cantaban aquello de 'soy el novio de la muerte'... Una España más fea", sentenció. Por ello, consideró que el que nuevo el Gobierno "dibuje un tiempo nuevo ya es mucho para la situación parlamentaria que el país tiene". Sobre el desarrollo de la legislatura teniendo solo 84 diputados en el Congreso, dijo: "dependerá un poco de la capacidad de pacto que las fuerzas políticas tengan". "Es un Parlamento muy fragmentado, con mucha presencia de grupos parlamentarios y donde la construcción de mayorías no es sencilla, no es fácil funcionar", expuso. En este sentido, destacó que de la capacidad que tenga el Gobierno "de ir trenzando mayorías dependerá del recorrido que la propia legislatura tenga".