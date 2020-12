Acto en Málaga: La Constitución como ejemplo del consenso necesario en la pandemia

Los llamamientos al consenso, la responsabilidad y la concordia fueron el eje central del acto del Día de la Constitución, que este año cumple su 42º aniversario. Un ejemplo que desde todas las fuerzas políticas se destacó como necesario para estos tiempos de pandemia.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado el "consenso que las fuerzas políticas españolas hicieron para redactar una Constitución que fuera de todos y para todos" y ha apelado a ese "consenso y responsabilidad" para dar respuesta a los retos actuales de España. Durante el acto institucional celebrado este viernes en Málaga con motivo del Día de la Constitución española, De la Torre ha insistido en que "no debemos olvidar el esfuerzo de entendimiento" que supuso en 1978 y que ahora "no debemos dejar de mirar" para abordar "los nuevos problemas que actualmente hay".

Entre ellos, se ha referido a los retos que ha supuesto la crisis del COVID-19, a los que "se ha sabido dar respuesta" desde el Estado central, las autonomías, los gobiernos municipales y la sociedad, ha destacado, reconociendo que "se podría haber hecho mejor, todo siempre es mejorable; pero se hecho un esfuerzo, ahí está y venceremos, estoy convencido".

La Constitución, por tanto, "es bueno leerla, estudiarla y conocerla", ha dicho, apelando a la responsabilidad y lealtad como "bases de una convivencia fructífera" para abordar una reforma constitucional que "no se puede hacer sin un consenso claro. Hagámoslo con responsabilidad, altura de miras y garantizando la unidad de España".

"No se puede desconocer la historia de España, no se puede dejar de utilizar el español de una manera normal, como tampoco otras lenguas de nuestro país; no se puede desconocer la Constitución ni enseñar a odiarla", ha destacado el regidor, quien ha aludido al artículo primero de la Carta Magna, donde se reconocen la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico español.

De esos valores está impregnada la Constitución, ha señalado De la Torre, quien además ha destacado la educación, en su artículo 27, como "clave para ser un país competitivo, capaz de estar a la vanguardia en Europa y generar empleo para todos", todo ello, "si cuidamos la educación y la formación".

En este punto se ha detenido el regidor para incidir en la idea de que "un país que no apuesta por la educación", indicando el índice del 30 por ciento en fracaso escolar que ha tenido Andalucía, "es problemas para mañana, es generar exclusión social y no apostar por esa palabra 'igualdad' que está en el artículo 1. La igualdad surge cuando hay un esfuerzo en materia educativa", ha defendido el regidor, lamentado que es un reto "que no se ha sabido hacer estos años, pero que estamos a tiempo de hacerlo si nos esforzamos en ese camino".

Esta apuesta por la educación es "la clave de las diferencias de desarrollo" que se dan actualmente en España y en Europa, ha indicado el alcalde, recordando que "los países donde ha estado desarrollada la educación en el siglo XIX y donde había menos alfabetismo, está hoy más desarrollado". En España, en palabras del regidor, "no se ha hecho ese esfuerzo y quizás haya sido por falta de lealtad constitucional por parte de las fuerzas nacionalistas".

Ese concepto, el nacionalismo, "no es positivo", ha dicho, apelando a que "hay que superarlo" y "estamos en condiciones" para hacerlo, pero para ello "hay que plantear las cosas en términos de responsabilidad, honestidad y lealtad". Por ello, ha apostado a que los trabajos que se hagan en España vayan en la línea del interés común, y no del bien particular de un gobierno, que debe quedar "en segundo plano".

Así, ha destacado que son momentos de "altura de miras, miradas largas y apostar fuerte" por este país, del que "debemos sentirnos orgullosos los españoles de hoy y del mañana" de los esfuerzos que se hagan en materia educativa, emprendimiento, innovación, cohesión e inclusión, ha detallado el regidor, quien ha vuelto a apelar a la educación "para conseguir la inclusión social", algo que es "señal de una sociedad madura y solidaria, como lo es la malagueña".

Durante el acto se recordó a los fallecidos durante la pandemia del Covid

Por su parte, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha expresado la reafirmación del PSOE en la creencia de la Constitución Española, que cumple 42 años. Durante su intervención en el acto que celebra el 42 aniversario de la Carta Magna, el socialista ha comenzado recordando a las 704 víctimas malagueñas que han perdido la vida a consecuencia del coronavirus, un enemigo silencioso que “precisamente la Constitución nos ayuda a combatir, porque sirve para unirnos a todos, para construir en conjunto y, sobretodo, para integrar a todos y a todas en nuestro país, independientemente de las identidades y el lugar donde vivan”. De ahí, “la grandeza de la Carta Magna”, ha agregado Pérez.

“Porque la Constitución Española nos ha ayudado a actuar en un momento tan difícil como en el que nos encontramos. Tuvimos que hacer ejercicio del decreto de estado de alarma para contener la curva, para mitigar el primer avance de la primera ola del COVID19”, ha manifestado el edil del PSOE, que ha hecho un inciso para “saludar y felicitar por su trabajo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No podemos olvidar que los peores momentos, ellos estaban y nos protegían, desinfectando nuestra estación de tren y las residencias”.

También ha tenido palabras de agradecimiento para los sanitarios, “en primera línea de batalla, que de manera abnegada nos cuidan y salvan, poniendo en peligro sus propias vidas cuando todos teníamos mucho miedo”. Ha dado las gracias también “a los ciudadanos responsables, que se quedaron en sus casas para contener la curva, que respetan las recomendaciones sanitarias y que ahora, pese a estar lejos de sus familiares, comprender que es momento de prevenir y quedarse en casa”. A los funcionarios “que se han dejado la piel para que ninguna familia de nuestra ciudad se quedara sin alimentos, gracias. Y también reconocer cómo la sociedad civil, las oenegés y las asociaciones se movilizaron en un momento en el que las administraciones no llegaron, donde había tanta gente pasándolo mal”.

Para Pérez, “nuestra Constitución avanza, seguiremos sumando años, porque es el espíritu de concordia, de la unión, de los padres fundadores y de todos nosotros. Y seguimos defendiéndola, la seguimos acatando. Porque cuando uno hace un juramento en la Constitución y lo que estamos aquí, prometemos, juramos la Constitución como representante del pueblo o también como funcionario, debemos tener claro que hay un ideario común que nos une a todos y a todas, para que sigamos avanzando en materia de derechos”, ha recordado el líder socialista.

Para el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, “la Constitución tiene nuevos desafíos, como el del cambio climático y la lucha contra la lacra de la violencia de género, además del derecho a una vivienda digna, recogido en el artículo 45”. Sobre este último punto, Pérez ha recordado que “el Gobierno central ha elaborado un decreto para que no se pueda desahuciar a ninguna persona vulnerable en estos momentos de pandemia. Eso nos hace más grandes como sociedad civil”.

En el acto también han estado representados las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, el Cuerpo Consular de Málaga y distintas asociaciones. Para finalizar el acto, se ha procedido a la izada de la bandera de España de la plaza de la Constitución, donde la Banda Municipal de Música de Málaga ha acompañado el momento con una interpretación del himno de España.