Sólo quedan en Málaga tres pacientes en UCI con coronavirus

La presión asistencial ha bajado considerablemente en las últimas semanas en los hospitales de la provincia de Málaga. Apenas quedan 18 pacientes hospitalizados con coronavirus y de ellos, sólo tres están en UCI. Así se recoge en el parte diario de la pandemia que ofrece la Consejería de Salud.

Es un enfermo ingresado menos que el lunes, cuando había 19. Para tener una referencia de lo que esas cifras significan hay que remontarse hasta el 21 de abril, cuando por la Administración sanitaria empezó a facilitar las hospitalizaciones en tiempo real. Entonces había 178 personas ingresadas y de ellas 56 estaban en Cuidados Intensivos. Ahora, siete semanas más tarde, el número de hospitalizados ha caído 10 veces y el de ingresados en UCI, 19.

Durante el pico de la pandemia los datos de pacientes en los hospitales fueron tan altos que, quizás para no generar alarma, Salud no los daba. Únicamente aportaba el acumulado, con lo cual no era posible conocer la presión asistencial real. Ahora con menos de una veintena de ingresos (sólo tres en UCI) está claro que a nivel asistencial la situación está bajo control. De momento.

El informe de este martes recoge apenas dos nuevos contagios diagnosticados por PCR y 29 curados más. Es decir, que hay 14,5 veces más personas que han superado la enfermedad que infectados. Además, por noveno día consecutivo no hay fallecidos y el total se mantiene por lo tanto en 287 desde que estalló la pandemia en la provincia. Tampoco hay nuevas hospitalizaciones ni ingresos en UCI en la última jornada. De modo que el dato acumulado sigue en 1.494 y 168, respectivamente.