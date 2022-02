Málaga sale a la calle para defender la sanidad pública

Toda la Alameda de Colón y parte de la Alameda Principal ocupada en la manifestación para defender la sanidad pública que han convocado la Unión General de los Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO). A ella se han sumado partidos políticos de la oposición y otros sindicatos y organizaciones como Marea Blanca, que se han mostrado muy críticos con la gestión de la sanidad efectuada por la Junta de Andalucía. En el recorrido por las calles del centro en un recorrido de dos horas hasta acabar en la Plaza de la Constitución se han podido ver muchas batas blancas de sanitarios, pero también la población de a pie al grito de "¡sanidad pública!".

Según la Policía Nacional se han congregado 2.500 personas para manifestarse en contra de la gestión del PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía. Cifra que se eleva a las 20.000 personas en los datos aportados por los organizadores. En el resto de Andalucía, donde también se han manifestado, la cifra se eleva a 19.000 personas según la Policía y 75.000 por parte de la organización.

Fernando Cubillos, secretario general de CCOO en Málaga, ha asegurado que Juanma Moreno "venía a traer un cambio, pero ha venido a empeorar la sanidad malagueña". A esto, ha añadido que en Andalucía "no queremos ser los peores en sanidad, queremos estar en la media". Por su parte, Soledad Ruiz, secretaria general de UGT en Málaga, ha querido incidir en "el deterioro grave que está cometiendo el gobierno de Juanma Moreno en la Junta", además de recalcar que los profesionales sanitarios no deben "sufrir la presión de lo que está pasando, cuando el culpable es el gobierno que no invierte y ha despedido a 2.000 trabajadores en la provincia", a esto ha añadido que desde el ente regional "se presume de plantear un superávit y no gastar el dinero para el que el Gobierno de España ha hecho un esfuerzo económico".

También ha estado presente el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, junto a una amplia representación de dirigentes socialistas de la provincia y ha afirmado que "hoy la sociedad malagueña ha censurado los recortes en sanidad del Gobierno andaluz". Así, para el dirigente socialista, la provincia se enfrenta a la posible carencia de 3.500 sanitarios que podrían ser despedidos por la no renovación de los contratos por parte de la Consejería de Salud.

En palabras de Daniel Pérez, se trata de "una situación que agrava aún más las deficiencias que presenta nuestra atención hospitalaria y primaria no solo por la propia pandemia sino por la inacción de este gobierno que no ha hecho nada en tres años y ahora pretende salvar los muebles anunciando la licitación de un centro de salud en Gamarra", ha dicho.

También ha estado presente el portavoz de IU en el Parlamento andaluz, Toni Valero, que ha pedido a Juanma Moreno que "escuche el clamor popular" que "se tiene que traducir en un refuerzo del sistema sanitario". Ha criticado Valero que el sistema de salud "se ha entendido por el gobierno que es también un objeto de mercado" asumiendo que eso "ha originado largas listas de espera", mientras los manifestantes gritaban "Juanma, ponte a la cola".

Bendodo aseguró este viernes que la oposición trata de hacer “·una guerra sucia” con estas movilizaciones. “Hemos aprobado un plan de refuerzo para la Atención Primaria y en tres años hemos invertido 3.000 millones más en sanidad. El SAS desde que gobierna Juanma [Moreno, presidente de la Junta], tiene 30.000 trabajadores más que cuando llegamos al gobierno. Desde entonces se han abierto en Andalucía seis nuevos hospitales, cinco centros de salud y siete consultorios. Se han acometido 1.007 obras de renovación en infraestructuras sanitarias, estos son los datos”, enumeró Bendodo.

Cubillo respondía hoy que los malagueños "no quieren listas de espera para las pruebas diagnósticas, queremos que nos atiendan antes de cuatro días y no hacer colas en los centros de salud". Soledad Ruiz concluía que "la gestión es nefasta y que no hay ni un colectivo que no se haya manifestado contra el gobierno".