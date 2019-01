Málaga capital y siete grandes municipios arrancan el año 2019 sin presupuestos

Ya entrados en el 2019 son varios los municipios malagueños que aún tienen pendientes la aprobación de sus presupuestos para el presente ejercicio. Es algo relativamente habitual sobre todo en aquellas localidades donde se gobierna en minoría, más aún cuando se está en un año electoral, como es el caso, cuando la cercanía de las municipales de mayo añade más complejidad a las negociaciones. Así han arrancado 2019 hasta siete grandes ayuntamientos de la provincia, más la capital. Algunos de ellos los tendrán que prorrogar, otros esperan tenerlos listos antes de la cita con las urnas.

Es el caso de Málaga capital, donde PP y Ciudadanos llegaron a un pacto in extremis a pocos días de las fiestas para salvar las cuentas de cara al nuevo ciclo. Luz verde que, sin embargo, no permite por el momento contar con un documento final. Este inicio de año se está avanzando en su redacción y estudiando la viabilidad técnica, jurídica y económica de las propuestas de los distintos grupos políticos para, una vez esté confeccionado, llevarlo al pleno para su aprobación inicial y luego definitiva.

Según los plazos que se manejan en el equipo de gobierno, estos trámites burocráticos se podrían alargar hasta febrero. Así lo señaló el propio alcalde, Francisco de la Torre, estimando que podría llevarse a pleno para su aprobación inicial en febrero de este 2019. El importe total del paquete de medidas acordadas entre PP y Cs ronda los 18,8 millones de euros.

En la capital no se prevé que las cuentas de 2019 vean la luz antes de febrero

En líneas generales, el pacto gira en torno a cinco aspectos clave. Lo primero que acordaron fue la demolición del cine Astoria, para lo que incluiría una partida específica, y también se manifestó la intención de llevar a cabo la revitalización urbana de Gibralfaro. La peatonalización de la Alameda, en plena ejecución, también recibirá dinero para que pueda estar lista en el primer trimestre. Por otro lado, se decidió –a petición de Cs– aumentar los supuestos para obtener bonificaciones del 95% en la plusvalía por herencia.

Benalmádena

En la costa del sol occidental solo Marbella y Estepona han hecho sus deberes. Son cuatro –Torremolinos, Benalmádena, Mijas y Fuengirola– los que aún no tienen presupuestos. En el caso de Benalmádena, su alcalde, Víctor Navas, confía en que las cuentas salgan adelante de forma inicial a lo largo del mes de enero. Pese a tratarse de un año complicado por su cercanía a las elecciones municipales, Navas espera contar con el apoyo del resto de grupos políticos para su aprobación en el pleno.

“Este sería el cuarto presupuesto de la legislatura y los tres anteriores los hemos aprobado siempre con mayoría absoluta”, afirmó el regidor, quien explicó que la implementación de la administración electrónica ha retrasado la presentación de los presupuestos, ya que inicialmente estaba previsto llevarlo a comisión en el mes de diciembre.

No obstante, adelantó que a lo largo del mes de enero se convocará un pleno extraordinario para su aprobación inicial, de modo que en el mes de marzo podrían entrar en vigor los presupuestos, que serán similares a los actuales e incluirán proyectos como la remodelación del césped artificial del campo de hockey de Retamar, la ampliación del centro de mayores Anica Torres y la remodelación de la avenida Antonio Machado, obras con cargo al superávit.

Torremolinos

En el Ayuntamiento de Torremolinos la situación es más complicada. Las últimas cuentas aprobadas son del año 2017 y estas no estuvieron exentas de polémica, pues tuvieron que volver a ser negociadas por segunda vez en el primer semestre del año pasado después de que un juez anulara el acuerdo plenario para su aprobación definitiva tras la denuncia del PP al considerar que la oposición no había dispuesto de tiempo suficiente para analizar el informe de intervención que desestimaba las alegaciones presentadas contra las cuentas.

18,8 millones de euros Es la inversión que se prevé en Málaga para las medidas pactadas entre PP y Ciudadanos de cara a los presupuestos de 2019

Estos presupuestos se prorrogarán un año más hasta la aprobación del nuevo documento o incluso podrían prolongarse hasta el final de la legislatura, pues con los comicios locales a la vuelta de la esquina los presupuestos podrían convertirse en arma política para los diferentes grupos municipales, dificultando al socialista José Ortiz, que gobierna en minoría con solo siete concejales, sacar adelante el borrador.

Mijas y Fuengirola

Mijas tampoco ha terminado de confeccionar su presupuesto para 2019. El equipo de gobierno formado por PSOE y Ciudadanos se encuentra todavía trabajando en el borrador de las cuentas después de que se hayan prorrogado automáticamente las del anterior.

Por último, en Fuengirola el documento se encuentra aún pendiente del informe favorable de intervención, por lo que se espera que en breve pueda ser llevado a pleno para su aprobación inicial. No obstante, y a diferencia del resto de municipios, el equipo de gobierno liderado por Ana Mula (PP) cuenta con mayoría absoluta, con lo que aprobar las cuentas no tendría mayor complicación.

La Axarquía

En la Axarquía, el único municipio costero que tiene aprobado el presupuesto para 2019 es Nerja. En el interior de la comarca, ayuntamientos como el de Alfarnate, Almáchar y Sayalonga hicieron sus deberes publicando en el Boletín Oficial de la Provincia del 31 de diciembre la aprobación de sus respectivas cuentas para 2019.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria tiene previsto aprobar el nuevo ejercicio económico de forma inicial en un pleno extraordinario que se celebrará este mes. Para su aprobación, requiere del apoyo de al menos dos concejales de la oposición dado que el PP y el PA gobiernan en minoría. El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández (PP) explicó que el retraso se debe a que han apurado el tiempo de elaboración “para tener lo más cerca posible la liquidación del presupuesto 2018”.

De esta forma, según indicó “tendríamos una visión más clara de la situación económica del Ayuntamiento. En este sentido, recordó que como consecuencia de los incumplimientos en los años 2005 y 2016, la Junta de Andalucía les obligó a aprobar un Plan Económico Financiero que ha determinado las cuentas municipales. “Era importante conocer la liquidación por si hacían falta algunos ajustes”, añadió.

Óscar Medina. Alcalde Torrox “No voy a intentarlo más, hace unos meses presenté un borrador a todos los grupos de la oposición que me volvieron a echar para atrás”

Por su parte, en Vélez-Málaga tras el puente de diciembre, el alcalde Antonio Moreno Ferrer (PSOE) entregó a sus socios de gobierno, Gipmtm, PA y al concejal no adscrito, el borrador del presupuesto 2019. Una vez que pasó por la Junta de Gobierno Local la intención era aprobarlo antes de que finalizase el año. Esto no se ha llevado a cabo, y fuentes municipales no lograron determinar cuándo se llevará a Pleno. El documento económico contempla 103 millones de euros de los que ocho millones serán para inversiones. También se ha reservado una partida importante para la Valoración de los Puestos de Trabajo y para el pago de facturas extrajudiciales.

En Torrox, el alcalde Óscar Medina (PP) ha arrojado la toalla después de cuatro años intentando aprobar unos presupuestos. Los tiene prorrogados desde 2015 y para este año ya ha firmado el decreto que le lleva a los del año pasado. Para aprobar inversiones tendrán que recurrir a modificaciones presupuestarias. “No voy a intentarlo más, hace unos meses presenté un borrador a todos los grupos de la oposición que me volvieron a echar para atrás”, afirmó el regidor torroxeño que gobierna en minoría frente a una oposición integrada por cuatro partidos.

Nerja es el único municipio de la costa axárquica que tiene aprobado su presupuesto para este año. A pesar de estar gobernando en minoría (PSOE, IU y Eva) lo consiguió a finales de octubre gracias a la abstención del Partido Popular. La edil de Ciudadanos, Mari Carmen López votó en contra. El concejal de Economía y Hacienda, José María Rivas (PSOE) defendió entonces que habían presentado un documento “estrictamente técnico, circunstancial, políticamente neutro y continuista” con la intención de que el gobierno que salga de las elecciones de mayo tenga una herramienta con la que trabajar.

Además, el Ayuntamiento de Nerja estaba condicionado por las partidas económicas con las que debe contribuir para financiar los proyectos contemplados en el del programa de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada (Edusi) a través del cual Europa le ha concedido cinco millones de euros en inversiones. El presupuesto para 2019 contempla 27.724.790 euros.

Ronda y antequera

Los dos capitales de las comarcas del interior, Antequera y Ronda, tienen sus presupuestos aprobados y en vigor, tras completar antes de finalizar el año el procedimiento para su aprobación. En el caso de Antequera la ciudad del Torcal contará este año con 43 millones de euros, que en su mayoría se anunció que irán destinados a políticas sociales y promoción del empleo. Por su parte, Ronda cuenta con un presupuesto de casi 31 millones de euros, con un crecimiento de 500.000 euros con respecto al pasado año.

Mientras tanto, otras localidades destacadas de la zona, como Campillos y Archidona, tiene los presupuestos prorrogados, aunque en el caso de la capital de la Comarca Norte de Málaga, la alcaldesa de la localidad, Mercedes Montero, expresó su deseo de poder aprobarlos en el mes de febrero. Más compleja se antoja la situación en Campillos, localidad en la que gobierna IU pero no cuenta con mayoría en la Corporación, por lo que necesita del apoyo de PSOE o PP.