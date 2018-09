Málaga solicita que los comercios abran todo el verano, Navidad y Semana Santa

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga insiste en su idea de que la capital tenga libertad horaria comercial en toda la ciudad, aunque ha tenido que rebajar sus pretensiones iniciales respecto a las fechas por las críticas de la oposición, los sindicatos y las patronales Málaga & Comercio y Fecoma. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer reclamar a la Junta de Andalucía que toda la capital sea declarada Zona de Gran Afluencia Turística en Navidad, Semana Santa y entre el 1 de julio y el 15 de septiembre entre 2019 y 2022, lo que implicaría que los comercios con más de 300 metros cuadrados podrían abrir todos los domingos y festivos en esos periodos.

Esa solicitud es el plan B reducido de la propuesta inicial que la delegada de Promoción Empresarial y Fomento del Empleo, Elisa Pérez de Siles, le envió al gobierno autonómico a finales de agosto, tal y como adelantó este diario el pasado 6 de septiembre. En ese escrito, el Ayuntamiento de Málaga hacía dos propuestas. La primera -que ahora descarta- era declarar Zona de Gran Afluencia Turística toda la ciudad durante todo el año, es decir, la libertad comercial total. La segunda también reclamaba que hubiera libertad en todos los barrios de la capital, pero en Navidad, un domingo de la Semana Blanca, la Semana Santa y entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Antes incluso de que la Junta de Andalucía se pronunciase de forma oficial sobre esta petición, los sindicatos y las patronales Málaga & Comercio y Fecoma la rechazaron al considerar que castiga al pequeño comercio. Tras esas críticas, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al plan B, pero quitándole días porque ya no pide el domingo de Semana Blanca ni los últimos 15 días de junio. El grupo liderado por Francisco de la Torre afirma que esta nueva propuesta "se produce después de un proceso de consulta y trabajo conjunto con los distintos interlocutores sociales y económicos" y subraya que esta idea "es la que ha alcanzado un mayor consenso". Sin embargo, eso no está nada claro. De hecho, los concejales de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, el edil no adscrito Juan José Espinosa, y la responsable de Comercio de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Andalucía, Esther Izquierdo, hicieron ayer por la mañana un acto en la calle Larios en contra de esa solicitud porque entienden que afectará al pequeño comercio y que incluso podrían desaparecer establecimientos.

El Ayuntamiento afirma que se crearían 3.000 nuevos empleos en cinco años

La polémica no es nueva. Hace cuatro años se repitió la misma historia. El Ayuntamiento de Málaga pidió libertad horaria y la Junta de Andalucía solo se la concedió en Semana Santa y en el mes de agosto y en varias calles del centro y la zona este. Quedaron fuera de la Zona de Gran Afluencia Turística varias grandes superficies de la capital, aunque sí se incluyó el muelle 1. Esa declaración estaba vigente entre 2015 y 2018, por lo que este año caduca y hay que volver a solicitarla para los cuatro próximos años.

En el documento enviado por el Ayuntamiento a la Junta a finales de agosto se justificaba el incremento espacial y temporal para la nueva Zona de Gran Afluencia Turística en el hecho de que la capital malagueña ha experimentado un fuerte aumento turístico en estos años. Incorporaba una tabla comparativa entre la Málaga turística de 2013 -los datos que se utilizaron para pedirla de cara a 2015- y la de 2017. En esos cuatro años se ha pasado de tener 970.000 turistas a 1,31 millones; de 1,98 millones de pernoctaciones a 2,49 millones; de 397.098 cruceristas a 509.644; de 248 escalas de cruceros a 299; o de un grado medio de ocupación hotelera del 56% al 79%, siendo la segunda capital con mayor porcentaje de ocupación hotelera tras Barcelona. El Ayuntamiento detalla que extiende la solicitud a toda la capital porque, por ejemplo, más del 30% de las habitaciones hoteleras están en la zona de la estación María Zambrano y Perchel o que un 24% se ubica en la zona oeste y suroeste. En la carta se pedía, además, que la libertad horaria fuera todo el año porque, entre otras cosas, la mayoría de cruceristas vienen en primavera y otoño. Sin embargo, en la solicitud aprobada por la Junta de Gobierno se descartan la primavera y el otoño salvo la Semana Santa.

El Ayuntamiento de Málaga también consideraba que había un agravio a la capital respecto a otros municipios costeros porque Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Marbella, Mijas, Nerja y Torremolinos tienen libertad, además de en Semana Santa, desde el 1 de julio al 15 de septiembre, mientras que Málaga capital, con un volumen mayor de turistas, solo la posee en agosto. El Consistorio malagueño pide ahora que, al menos, sea del 1 de julio al 15 de septiembre como el resto de la costa.

El asunto no es nada sencillo porque hay una guerra interna importante. Por un lado, el Ayuntamiento de Málaga, liderado por el PP, tiene una ideología liberal y está presionado por los grandes centros comerciales, que quieren abrir el mayor número de domingos y festivos posibles para generar más negocio. Según las cuentas del Consistorio, aumentar el espacio y el tiempo de la Zona de Gran Afluencia Turística permitiría crear 3.000 empleos en cinco años y que la facturación del comercio aumentara un 2%, en torno a 45 millones de euros. Por otro lado, los pequeños comercios -defendidos por las patronales, sindicatos y partidos de izquierda- afirman que perderían ventas si se abrieran las grandes superficies los domingos y que tienen derecho a descansar. Habrá que repartir.