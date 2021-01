Málaga vuelve a registrar más de 500 contagios diarios de Covid, aunque no hay fallecidos

La pandemia no da tregua en Málaga; una tendencia similar a la del resto de Andalucía y por la que previsiblemente este viernes la Junta endurecerá las restricciones en la comunidad autónoma. El coronavirus deja otra vez más de medio millar de contagiados diarios, aunque por primera vez desde Nochebuena no se registran fallecidos. Esa es la mejor noticia. No obstante, la cifra de personas que han perdido la vida con el virus desde que comenzó esta crisis sanitaria es de 798 en la provincia de Málaga.

Un dato preocupante es el de nuevos positivos. Hay exactamente 537 más notificados este jueves. La cifra es una de las más altas de la pandemia, que tuvo su pico el 7 de noviembre, con 678 infectados. En total, en estos 10 meses, los contagiados ascienden a 40.899, según el parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Los casos no han parado de subir desde el martes. Ese día se notificaron 188, el miércoles 409 y ahora más de medio millar. Los 537 nuevos infectados que se registran en Málaga son el dato más alto de las ocho provincias de la región.

La presión asistencial se mantiene. El miércoles había 189 ingresados en los hospitales malagueños, de los cuales 23 estaban en UCI. El último parte recoge un hospitalizado menos -188-, pero tres más en UCI -26-. Esta patología pone en tensión el sistema sanitario porque los ingresos y las estancias en Cuidados Intensivos son más prolongadas que en otras enfermedades, lo que provoca que un aumento considerable y sostenido de casos acabe saturando los sistemas asistenciales. Desde que estalló la pandemia, han requerido ingreso en un centro sanitario 4.157 personas en la provincia. De ellas, 366 han precisado atención en una UCI.

Otro aspecto negativo de la evolución de la crisis sanitaria del coronavirus es que los nuevos positivos son casi ocho veces más que los curados. Frente a los 537 infectados notificados este jueves, hay apenas 70 personas más que hayan superado la enfermedad. En total, las altas desde marzo ascienden a 35,945, la tercera mejor cifra de Andalucía después de Sevilla (55.008) y Granada (42.946).

Por otra parte, la provincia tiene activos una treintena de brotes del virus. Los declarados esta última semana son 15, con un total de 136 casos. Se localizan en los distritos sanitarios de Málaga (seis focos de 15, 7, 4, 5, 4 y 3 casos), Costa del Sol (seis de 8, 4, 4, 11, 3 y 4 casos), Serranía (uno de 4 casos), La Vega (otro de 54 casos) y Axarquía (un brote de 6 casos). A esta quincena de focos se suman los 14 que venían activos de la semana anterior; lo que hace un total de 29.