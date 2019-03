El alcalde de Málaga pide contención a los políticos en la Semana Santa

Francisco de la Torre no superará este año su récord de golpes de campana en los recorridos procesionales de la Semana Santa de Málaga, donde suele ser habitual que no deje un solo trono al que dejarle su huella sonora. La culpa es de la campaña electoral para las elecciones generales de este año que se celebrará el próximo 28 de abril y que coincide, de lleno, con la festividad religiosa. El alcalde de Málaga entiende que no se deben mezclar ambas cosas y anuncia que su papel, en esta ocasión, será “más discreto”.

El regidor malagueño, además, hace un llamamiento más general a la contención por parte de los dirigentes políticos para que los dos acontecimientos puedan convivir sin que los primeros intenten aprovechar el tirón popular que en Málaga tienen las procesiones. De la Torre realizaba esta reflexión el jueves por la noche durante la tertulia radiofónica del programa La Brujuja de Onda Cero que se celebró en Málaga. Lo que no detalló es si para evitar que se confundan los papeles, el ayuntamiento malagueño este año no invitará a ministros y consejeros de la Junta a que visiten la Semana Santa de Málaga.

Se da la circunstancia de que en los desfiles de la Semana Santa de Málaga, del 14 al 21 de abril próximos, debutarán dos gobiernos, el central y el autonómico. Tras el cambio de Ejecutivo, el del socialista Pedro Sánchez afronta por primera vez una celebración de este tipo. La presencia de los ministros del Interior y Justicia suele ser habitual en la tradicional liberación del preso de la cofradía Jesús el Rico, excepto en abril de 2017 cuando se rompió una tradición de 160 años y el Consejo de Ministros no aprobó el indulto por discrepancias respecto a la idoneidad del preso elegido.

También es norma que el titular de Defensa acuda al desembarco de La Legión en el puerto de Málaga el Jueves Santo y posteriormente se desplace para asistir al traslado de los titulares a sus tronos en la Plaza de Santo Domingo. La concentración de ministros el año pasado en esa ceremonia y el cántico a viva voz de la mayoría de ellos del Novio de la Muerte provocó no pocas críticas por parte de la oposición, en un asunto que incluso llegó hasta al Congreso de los Diputados.

Pero también ésta será la primera Semana Santa para el nuevo gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla. El propio presidente autonómico suele participar como portador de trono en la Exaltación. El de Presidencia, Elías Bendodo, como mandatario de la institución provincial, solía salir, asimismo, en el cortejo oficial de la presidencia del Sepulcro, de la que la Diputación era hermano mayor. En los grupos políticos municipales, también la Semana Santa desata pasiones.

En el currículo de Daniel Pérez, candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, destaca su condición de cofrade, además de seguidor del Málaga. Y Juan Cassá, a la espera de su confirmación también como aspirante por segunda vez al sillón de la Casona del Parque por Ciudadanos, también suele entrar en competiciones con los golpes de campana. Un intento de recoger los frutos de los dos últimos años en los que la formación naranja ha conseguido que los presupuestos municipales repitan subvenciones a todas las cofradías.

De todas formas, aunque al final los políticos no hagan caso a las recomendaciones de la primera autoridad de la capital malagueña, De la Torre no debe sentirse ocupado, su título honorífico del 'Señor de los Martillos' no correrá peligro.