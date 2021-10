Málaga, que recibe la mitad de los buques de turistas de Andalucía, acoge el segundo Congreso Internacional de Cruceros

Málaga, en las jornadas de este jueves 21 de octubre y viernes 22, es la anfitriona de la segunda edición del Congreso Internacional de Turismo de Cruceros en Andalucía (CITCA), un evento que bajo el título The New Way of Cruising está organizado por Suncruise Andalucía, la asociación formada por los puertos andaluces de interés general con el objetivo de promocionar Andalucía como destino turístico de cruceros.

En la inauguración de este evento, que ha tenido lugar este jueves en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol, ha celebrado que la actividad de cruceros se está recuperando paulatinamente y ya registra cifras similares a las de 2019, con la llegada de 50 buques en el mes de octubre.

"Empezamos a ver la luz al final del túnel después de los devastadores efectos que la pandemia ha dejado en el sector turístico", ha señalado. Asimismo, ha puesto de manifiesto que Málaga recibe la mitad de los cruceros que llegan a Andalucía.

Congreso Internacional de Turismo de Cruceros en Andalucía

Celebrado en Sevilla el primer congreso de estas características en octubre del pasado año, la capital de la Costa del Sol toma el testigo de este significativo evento; un encuentro que reunirá a puertos andaluces, profesionales del sector turístico, navieras y proveedores de tecnología aplicada a la industria crucerística. Teniendo como escenario el auditorio de la Diputación Provincial con la posibilidad de seguir las diferentes actuaciones tanto de forma presencial o en streaming; en sesiones de mañana y tarde se abordarán diferentes temas que la organización ha agrupado en tres diferentes bloques.

Iniciado el congreso a las 09:15 de este jueves, tras unas palabras de bienvenida por parte de la gerente de Suncruise Andalucía Esther Molina, han tomado la palabra el presidente de la Diputación de Málaga Francisco Salado, el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, el presidente de Suncruise Andalucía José García Fuentes, el secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Pablo Muñoz, el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para congratularse por la celebración de este evento; un encuentro que se ha continuado con la proyección de un breve video promocional de Suncruise Andalucía dando así por inaugurado el congreso.

Adentrados ya en el primer bloque temático que lleva como título 'El nuevo crucerista', en diversas charlas se tratarán en el transcurso de la mañana de este jueves diferentes aspectos relacionados con el nuevo perfil del usuario de cruceros; una circunstancia que está muy condicionada con las actuaciones que se han puesto en marcha frente a las necesidades de la pandemia. Además, la digitalización, la tecnología y la sostenibilidad se tratarán como referentes frente al futuro diseño de la industria crucerística. Complementando estos encuentros, los puertos de Málaga, Bahía de Cádiz y Huelva mostrarán unos vídeos de presentación.

Ya en la sesión de tarde y, bajo la denominación 'Ingeniería y diseño para la nueva era de los cruceros', el segundo bloque temático de este congreso debatirá sobre '2021 el año de la transición'. Teniendo como hilo argumental la nueva realidad de la industria crucerística y de las navieras, se analizarán los nuevos itinerarios que se están diseñando, así como las estrategias de aproximación a los cruceristas antes, durante y después de sus viajes. Sin olvidar los protocolos y las medidas sanitarias impuestas en el sector crucerístico, este segundo bloque abordará las nuevas tecnologías aplicadas a la industria de los viajes turísticos por mar. Al igual que en la jornada de la mañana, los puertos bahía de Algeciras y Almería mostrarán sus respectivas proyecciones de presentación.

Culminada la jornada de este jueves, en la mañana del viernes 22 de octubre, este congreso arrancará con el tercer bloque temático titulado 'La nueva realidad de las navieras, puertos y destinos'. Con el reto de reactivar y normalizar la industria crucerística, en diferentes

encuentros se hablará del renacimiento de este sector y de los nuevos diseños y modelos que se están poniendo en marcha en 2021; unas novedades que están basadas en la tematización, la especialización, la sostenibilidad y la accesibilidad. Mostrando sus respectivos videos de presentación los puertos de Motril y Sevilla, en la jornada del viernes también se tratarán aspectos relacionados con destinos, itinerarios y nuevas formas de navegar.

Clausurado en congreso con la participación del presidente de la Autoridad Portuaria, el presidente Suncruise Andalucía, la directora corporativa de Puertos del Estado y el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de Junta de Andalucía, el CITCA 2021 se cerrará en la tarde del viernes con 'El homenaje al crucerista'; un evento que se escenificará en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga.

Un interesante encuentro de dos días en el que participarán destacados profesionales del sector crucerístico en la antesala del 2022; el año en el que la industria de los viajes turísticos por mar dará a conocer significativos avances y novedades.