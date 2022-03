Málaga ya ha escolarizado a 75 niños ucranianos

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha informado este miércoles de que la Junta ha escolarizado ya a 140 niños ucranianos, 75 de ellos en Málaga, desde que estalló la guerra en ese país, lo que cree que demuestra el compromiso de esta comunidad autónoma.

"La labor de coordinación y de compromiso está funcionando; en los días que llevamos de conflicto hemos escolarizado ya a 140 niños ucranianos", ha subrayado Bendodo, quien ha defendido la necesidad de que estos niños no sufran un "trastorno" ni un "cambio de vida radical".

Ha recordado que en Andalucía viven 17.000 ciudadanos ucranianos, la mayoría en la provincia de Málaga, que contará con el cuarto centro del país para la atención a refugiados, que se unirá a los de Madrid, Barcelona y Alicante.

Como ya adelantó ayer tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que Andalucía tendrá un plan propio de coordinación ante la llegada de estas personas, para las que se han ampliado las plazas disponibles hasta 2.100, que son 900 más, y que estarán repartidas en las ocho provincias.

Este plan conlleva la "inmediata atención de los refugiados", fundamentalmente en los ámbitos de la salud y la educación, ha detallado.

Así, ha subrayado que, no sólo el Gobierno andaluz, sino distintos colectivos y los propios ciudadanos se están "comprometiendo y dando muestras de que Andalucía es una tierra solidaria".

Bendodo, que ha recordado que Andalucía es la comunidad autónoma donde viven más ucranianos y llegan acogidos por los propios andaluces, ha señalado que hay que asumir que son "tiempos muy complicados, muy convulsos".

Al respecto, ha recalcado que uno de los grandes problemas ahora es la subida exponencial de los precios: "se percibe que la gente ya no aguanta mas, la sociedad española se está empobreciendo por minutos y las empresas no pueden trabajar a pérdidas".

Por ello, ha incidido en que hay que "atajar hoy, mañana ya es tarde" el problema de la subida de los precios de los carburantes y de la electricidad, y ha reiterado la exigencia al Gobierno de España de que "actúe" y baje los impuestos.

"Es muy urgente que el Gobierno de España actúe ahora, que baje los impuestos porque las empresas no pueden esperar al 29 de marzo, como ha anunciado el Gobierno, ya que ese día muchas familias y empresas se habrán quedado en el camino", ha remachado.

El portavoz del Gobierno andaluz ha insistido en la idea de que la subida de los precios no es consecuencia sólo de la guerra: "Los ciudadanos no son tontos, no vale utilizar la guerra como una cortina de humo para decir que se han disparado los precios no vale escudarse en eso", ha sentenciado.