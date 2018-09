Málaga espera aplicar la moratoria a los bares en el Centro a final de año

Ocho meses después de que por vez primera la Junta de Gobierno Local diese luz verde a la declaración de buena parte del Centro histórico de Málaga y de varios puntos de El Romeral como zonas acústicamente saturadas, este mismo organismo volvió ayer a poner en marcha el trámite necesario para que entre en vigor esta iniciativa. Las previsiones del área de Medio Ambiente apuntan a finales de año como el momento en el que, probablemente, podrán ser efectivas las medidas contempladas en el decreto municipal, entre las que destaca la imposibilidad de autorizar nuevas licencias para la apertura de establecimientos de hostelería por un periodo inicial de un año. No obstante, el propio concejal de Medio Ambiente, José del Río, admitió que ello dependerá del tiempo que se tard en contestar a las alegaciones que se formulen.

Antes de alcanzar ese hito, la iniciativa deberá ser objeto de debate y aprobación en el Pleno ordinario del próximo mes de octubre, tras lo cual se abrirá un periodo de información pública de un mes al que podrán concurrir todos los colectivos que consideren para presentar sus alegaciones. Una vez respondidas, será el momento en que culminado el proceso.

Habla de "intensificar" el control de la Policía Local, preferentemente "a pie" por la noche

El mapa geográfico afectado por las actuaciones para rebajar el ruido incluye el entorno de la Plaza de la Merced y la calle Madre de Dios, así como de las plazas Uncibay y Mitjana. En todas ellas el grado de afectación es "alto o muy alto". Algo menor es la repercusión en las calles Granada y Compañía, afectadas de forma medio-alta, siendo media en Alcazabilla, Larios y Strachan. En el caso de El Romeral, el grado es medio alto en la avenida de Plutarco; medio, en la calle Margarita Xirgu; y bajo, en la calle Andrómeda.

El documento acordado por la Junta de Gobierno Local no sufre alteraciones respecto a los planteamientos iniciales tras analizase la incidencia del decreto de espectáculos de la Junta de Andalucía. La iniciativa incluye medidas de carácter genérico como la suspensión de la apertura de nuevas actividades hosteleras o la ampliación de los establecimientos ya vigentes. Una medida altamente criticada por los empresarios del sector.

Sí se permitirán reformas en las actividades ya existentes "siempre y cuando se realicen con el objetivo de adaptarse a las nuevas normativas o evitar concentraciones en el exterior". Bien es cierto que quedarán "exceptuadas" las actividades que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se consideren de interés general. Sobre ello, Del Río aclaró que cabe la posibilidad, de manera "puntual" de acordar dispensas para determinados acontecimientos que se celebren en algunos locales. También se permitirá la transformación y/o el cambio de actividades para evitar las destinadas a hostelería y esparcimiento. Aquellos establecimientos que ejerzan su actividad en horario nocturno, como discotecas y pubs y quieran transformarse en establecimientos de restauración sin equipos sonoros y con horario diurno-vespertino podrán solicitar el cambio.

Otro de los detalles es que las salas de fiesta y las discotecas "solamente podrán ser instaladas en edificios no residenciales y en áreas no residenciales", cumpliendo con ello la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Asimismo, se incide en que cualquier nueva actividad que requiera permiso de actividad clasificada en el nomenclátor de la Junta como establecimiento de esparcimiento "deberá ser instalada en áreas que no posean un uso residencial ni sensible y tampoco podrán ser instaladas en edificios que posean dichos usos".

Desde el Ayuntamiento hicieron hincapié en la apuesta por "intensificar los controles de la Policía Local" en esta materia, incidiendo en que esa actuación deberá ser "preferiblemente a pie en los horarios nocturnos con el fin de evitar las masificaciones de personas y actos incívicos o de vandalismo". También se revisarán los instrumentos de intervención administrativa de las actividades e instalaciones de la Zona Acústicamente Saturada.

La declaración también conlleva también la constitución del Órgano Transversal de Gestión del Ruido y la creación de una mesa de trabajo formada por representantes del sector hostelería, vecinos y el Ayuntamiento para el seguimiento de las ZAS. El Ayuntamiento implantará un sistema de monitorización y gestión de la contaminación acústica en el ámbito territorial de la declaración mediante distintos puntos de dispositivos de medida con módulos de transmisión telemática de datos para su tratamiento informático con una herramienta de gestión.