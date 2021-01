Málaga suma casi 300 hospitalizaciones más y 67 muertes por Covid en la última semana

El cierre de la actividad no esencial sobrevuela los grandes municipios

La respuesta final se va a conocer a lo largo del día de hoy, pero la evolución de la pandemia este fin de semana, con 3.351 nuevos positivos registrados, acerca de manera clara a los grandes municipios de la provincia al cierre de las actividades no esenciales. Y ello tocará de lleno a la hostelería y a buena parte de los comercios. Será este lunes cuando la Junta de Andalucía vuelva a actualizar las tasas de contagio acumuladas por cada 100.000 habitantes en los municipios malagueños y, por ende, a revisar las restricciones contempladas. La aplicación de las mismas, en el supuesto de que así se concrete, tendría lugar en la madrugada del miércoles próximo. Los últimos valores conocidos se corresponden al pasado viernes, antes del repunte ahora conocido. En ese momento, la tasa en Marbella era de 984,8 y de 986,5 en Alhaurín de la Torre. Algo inferior es la afectación en Málaga capital, con una tasa de 795,6, y Estepona de 806,9. Todos ellos, al estar por encima de 500, padecen ya el cierre perimetral. Pero de no mediar un cambio sustancial en la pandemia, esta misma semana podrían ver cómo su actividad no esencial queda clausurada.