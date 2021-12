Málaga sigue en nivel 0 de alerta y por ahora esquiva las restricciones

Sin cambios. Málaga y Andalucía seguirán como hasta ahora. La provincia –al igual que el resto de la comunidad autónoma– esquiva de momento las restricciones de aforos y horarios pese al aumento de la tasa de las últimas semanas y a la preocupación por la nueva variante del Covid 19.

El Comité de Alerta de Salud Pública de Málaga ha decidido mantener a la provincia en nivel de alerta 0, el mismo en el que se encuentra toda la comunidad autónoma. No obstante, habrá un “seguimiento continuo de la situación epidemiológica”.

Además, este órgano de vigilancia de la salud pública ha presentado el Plan de Alta Frecuentación, activado por la Consejería de Salud y Familias por “el previsible incremento de la demanda en Urgencias ante la llegada del invierno”.

A pesar de la decisión de mantener el nivel de alerta en 0 –se especulaba con que los distritos con una tasa más elevada podrían pasar al rango 1, lo que finalmente no ha ocurrido–, el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. En declaraciones a la Cadena Ser ha reconocido su preocupación por las aglomeraciones que puedan registrarse en el próximo puente de la Constitución y el mayor contacto social propio de las fechas navideñas. Por ello, ha instado a no bajar la guardia y a cumplir las medidas de seguridad para atajar la expansión del virus. Bautista también ha asegurado que “los hospitales malagueños están preparados [para un incremento de hospitalizaciones], pero nos encantaría que no lo necesitáramos”.

El Comité, al igual que los de las otras provincias andaluzas, llevaba dos meses sin reunirse. Entonces, los datos epidemiológicos eran buenos y no hacía falta ese encuentro. Pero la tendencia al alza de la tasa de las últimas semanas y la preocupación por llegada a España de la variante ómicron ha motivado que ese órgano tenga que volver a reunirse. El encuentro se ha celebrado este miércoles.