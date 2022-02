Málaga pretende prorrogar la moratoria que paraliza las licencias a casas de apuestas cerca de colegios

Málaga pretende prorrogar la moratoria por la que prohíbe abrir nuevos salones de juego y casas de apuestas a menos de 500 metros de colegios e institutos o zonas sensibles como espacios deportivos. Esta moratoria continúa mientras se siguen tramitando cada uno de los cuatro pasos hasta que la modificación urbanística pueda pasar a formar parte del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de manera definitiva. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga es de los pocos que han aumentado la distancia que marca la Junta de Andalucía como mínima desde los 150 metros hasta los 500. Esta moratoria se aprobó el pasado 19 de abril, con lo que en dos meses cumplirá el primer año desde su puesta en marcha.

La intención del Consistorio, según detalla el concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Raúl López; es prorrogar esta medida cautelar tanto tiempo como sea posible (este tramite puede llegar a dilatarse hasta cinco años). López aseguró anteriormente a este periódico, preguntado si le preocupa que, como ha sucedido en otras ciudades, la Junta limite a 150 metros el máximo que se pueda imponer por parte de los ayuntamientos, que ellos no tratan de ordenar el juego, sino acotar dónde "puede situarse un negocio y dónde no, como cuando decimos que en calle Larios no puede haber ningún puesto de la ONCE".

Pese a la intención del Ayuntamiento de prorrogar la moratoria, en la Casona del Parque tienen muy claro que no es un problema que puedan solucionar sólo ellos, alertando del peligro que conlleva el acceso a los móviles y las facilidades que puede dar a los jóvenes para que se registren en casas de apuestas o aplicaciones de juegos de azar suplantando la identidad de un mayor de edad. Asegura López, que pese a ello en el Consistorio van a seguir trabajando para atajar el problema en la medida que esté dentro de sus competencias.