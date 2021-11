Málaga es la provincia de Andalucía que suma más contagios por Covid en 24 horas

Pese a haber iniciado el mes de noviembre sin dar cuenta de ningún fallecido, la provincia de Málaga encabeza la estadística de nuevos positivos por pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) en la comunidad. Málaga, con 74 supera por más de dos veces a la siguiente provincia que más contagios registra –Almería con 31– y acumula más de un tercio de los 190 que notifica la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en toda la región.

Pese a estar en nivel de alerta 0 en toda la provincia, Málaga también registra casi un tercio del total de los pacientes hospitalizados en Andalucía, 50 de los 161, uno más de los que se notificaron este lunes tras el ingreso de cinco pacientes en las últimas 24 horas. En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) este porcentaje se eleva hasta el 40% del total de encamados en las unidades de Críticos, siendo 16 de los 40 totales malagueños. En las Unidades de Cuidados Intensivos sí se ha producido un alta respecto a los datos ofrecidos este lunes.

Pese a ello, Málaga no es la provincia con la incidencia acumulada (IA) más alta de Andalucía, lugar en el que se encuentra Huelva (62,4 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días), si no que es la tercera pese a llevar seis días consecutivos registrando una leve pero constante subida que la ha situado en 45,4 casos. Si hace dos semanas se hablaba de fluctuaciones con pequeñas subidas y bajadas, hace casi una semana que no se registran estos descensos, por lo que la curva va, poco a poco, despegándose del buscado nivel 0.

Por distritos es el del Valle del Guadalhorce el que más se separa de los 50 casos que suponen la barrera para entrar en nivel 0, al haber registrado 71 casos cada 100.000 habitantes. Pese a ello, el comité de alertas territorial no se reunirá este miércoles como venía siendo costumbre, si no que sólo se pronunciará en caso de ser necesario hacer algún cambio en los niveles de alerta. Costa del Sol es el siguiente en la estadística, con 51,7 casos; los demás siguen por debajo de la barrera.