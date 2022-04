Málaga es la provincia andaluza con menos nivel de vacunación anticovid

Un total de 1.402.613 habitantes de Málaga tienen la pauta completa de inmunización contra el Covid. Suponen el 82,7% de los que se pueden vacunar. Con este dato, es la provincia con la proporción más baja de vacunación de comunidad autónoma, según se desprende de las cifras del portal del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) a fecha de este pasado miércoles. Es también, el territorio andaluz con el menor nivel de inoculación entre los niños de 5 a 11 años.

La provincia está a la cola de la vacunación en Andalucía. Fuentes sanitarias dejan bien claro que no porque falten recursos para el proceso de inmunización sino porque es donde más reticencias hay a la vacuna. Sobre todo entre adultos de 30 a 39 años. “El que no está vacunado es porque no quiere”, apuntaban.

Precisamente esta bolsa de adultos jóvenes contrarios a la vacuna influye también en que Málaga tenga el menor nivel de vacunación infantil anticovid de toda la comunidad autónoma entre los niños de 5 11 años, que son los que se pueden inocular. Para los menores de esa edad no está autorizado aún ningún fármaco.

De media, teniendo en cuenta a los individuos con la pauta completa, la cobertura vacunal en Andalucía es –entre toda la población susceptible del pinchazo– del 87,4%. En Almería la proporción es del 87,5%, en Cádiz del 88,0%, en Córdoba del 89,9%, en Granada del 88,1%, en Huelva del 88,6%, en Jaén del 89,7%, en Málaga del 82,7% y en Sevilla del 88,8%.

Por distritos sanitarios, a nivel provincial el que tiene el nivel más bajo es el de la Costa del Sol occidental, con el 75,1%. Le sigue, con un porcentaje también bajo, el Valle del Guadalhorce, con el 79,6%. Fuentes consultadas indicaban que precisamente son comarcas con población joven y mayor proporción de extranjeros, que son los grupos más reacios a la vacuna. En el Distrito de La Vega, el porcentaje de población con la pauta completa es del 88,5%, en la Axarquía del 84%, en el de Málaga del 88,7% y en el de la Serranía del 85,8%.

Respecto a los niños de 5 a 11 años, Málaga apenas alcanza el 36,5% con la pauta completa; la más baja de Andalucía en esas edades. Son poco más de un tercio de los menores que se pueden vacunar. La región registra un 45,4% de vacunación infantil anticovid. Almería tiene el 44,7%, Cádiz el 48,1%, Córdoba el 52,1%, Granada el 60,1%, Huelva el 49,0%, Jaén el 53% y Sevilla el 47,3%.

Por grupos etarios, el de los niños es el que tiene la proporción más baja de cobertura. Pediatras explicaban que en parte por los padres antivacunas que no los llevan a recibir el pinchazo. Pero también porque algunos progenitores no son ancivacunas, pero prefieren esperar a ver cómo funciona este fármaco. También añadían que algunos pequeños que han pasado el Covid tienen que es esperar para la segunda dosis.

Los mayores de 50 años –donde están los grupos más vulnerables– son lo que tienen la mayor proporción de vacunación. En la provincia, con la pauta completa, el porcentaje de cobertura anticovid es entre 80 años o más del 112,5%, de 70 a 79 del 103,7%, de 60 a 69 del 97,6% de 50 a 59 del 94,2%, de 40 a 49 del 87,0%, de 30 a 39 del 79,4%, de 20 a 29 del 82,3%, de 12 a 19 del 84,2% y de 5 a 11 del 36,5%.