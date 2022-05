Málaga sigue siendo la provincia andaluza con más pacientes pendientes de primera cita con el especialista

Málaga sigue siendo la provincia andaluza con más pacientes pendientes de una primera cita con el especialista. Toda la comunidad autónoma ha empeorado sus datos, de modo que la tendencia es generalizada, pero el territorio malagueño es el que tiene los listados más abultados de enfermos derivados desde sus centros de salud. Profesionales y sindicatos coinciden en denunciar que estas demoras actúan como "tapón" que retrasa los diagnósticos ya que frena las pruebas y futuras operaciones o intervenciones que sean necesarias. Tanto los trabajadores como las organizaciones sindicales consultadas admiten que la pandemia ha agravado la situación en listas de espera quirúrgicas y de primera cita con un especialista, pero insisten en que la falta de personal se está pagando con más retrasos en la asistencia. En resumen, advierten que el incremento de las demoras no es sólo una consecuencia del Covid, sino de las plantillas que ya eran cortas antes de esta crisis sanitaria y que tras la pandemia resultan más escasas aún.

Málaga suma 203.640 pacientes pendientes de una primera cita con un especialista, con una demora media de 104 días, a fecha de diciembre de 2021. Seis meses antes, a finales de junio, los datos eran de 177.056 enfermos que aguardaban una media de 94 jornadas. Es decir que hay 26.584 pacientes más y esperan 10 días más. Entonces ya era la provincia con más personas en estos listados y en este nuevo corte -del que ha informado el Servicio Andaluz de Salud- lo sigue siendo. Toda la comunidad ha empeorado en este apartado y la provincia se mantiene a la cabeza en número total de apuntados.

No obstante, no es, de media, donde más se espera. Jaén tiene una espera de 153 días, Granada de 123, Huelva de 111, Cádiz de 107, Málaga de 104 (ocupa el quinto puesto), Almería de 89, Sevilla de 81 y Córdoba de 56. Dado que hay un decreto andaluz que estipula que el máximo de espera desde la derivación por el médico de familia hasta la primera consulta con un especialista debe ser de un máximo de 60 días, la única provincia que lo cumple es esta última.

"Las demoras en la lista de espera de primera consulta para un especialista actúa como tapón porque mientras no ve a los pacientes, no pide pruebas diagnósticas ni tampoco los apunta para la lista de espera quirúrgica", advierte el portavoz de la Federación de Sanidad de CCOO en Andalucía, Rafael González.

En su opinión, que las listas de espera en general, tanto de intervenciones como de primeras citas con la especializada, estén desbocadas no es sólo producto de la pandemia. "Esto es endémico. Ya ocurrió en el anterior corte, en el anterior y antes del Covid", enfatizó. "La pandemia ha precipitado algunos procesos, pero esto es histórico en Málaga", añadió. Recordó que durante los dos últimos años los conciertos con la sanidad privada se han incrementado en un porcentaje que estimó en un 30%. Insistió en que la situación actual es producto de la pandemia, pero también de la falta de personal.

De que la sanidad pública perdiera unos 8.000 contratos de todas las categorías tras el verano -unos 1.500 en Málaga- y de que no se cubran bajas, licencias ni vacaciones. "Y en vez de apostar por la sanidad pública, la Administración autonómica apuesta por la privada y aumenta los conciertos", criticó.

La responsable de Sanidad de UGT en Málaga, Carmen Gaona, defendió un argumento idéntico. "La falta de personal se ha agravado con la pandemia. El personal no puede dar más de sí; como no trabaje de noche...", ironizó. Reprochó que los actuales gestores sanitarios no han alcanzado acuerdos con los sindicatos para amplias las plantillas o impedir que los sanitarios se vayan a otros países o comunidades autónomas donde logran contratos más largos.

Además, vaticinó que si no se adoptan medidas urgentes de cara a aumentar el personal, las listas de espera seguirán aumentando. Porque recordó que a las demoras que ya eran habituales antes de la pandemia se han acumulado los atrasos generados por esta crisis sanitaria global. Por eso alertó que, si no se toman decisiones que corrijan los déficit de plantilla, las listas de espera "serán todavía más grandes" ya que ahora están acudiendo aquellos pacientes que fueron aplazados por los hospitales para atender el coronavirus así como los que por temor al contagio prefirieron posponer su asistencia.